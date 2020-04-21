شعراوي: استرداد 190 ألف متر مربع من أملاك وأراضي الدولة خلال 24 ساعة.. تعليمات صارمة لرؤساء الأحياء والمدن بالمرور يوميا لرصد المخالفات خاصة في أيام الإجازات وإزالتها فورا

وزير التنمية المحلية:

رئيس الوزراء يتابع تقارير دورية بالجهود التي تقوم بها المحافظات لإزالة التعديات

المحافظات مستمرة بكل قوة وحزم لإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة والمباني المخالفة

كافة قطاعات الوزارة المعنية تتابع مع الأجهزة المحلية بالمحافظات إزالة المخالفات

الدولة قادرة على فرض هيبتها بكل قوة واستعادة حقوقها كاملة









أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن جهود المحافظات مستمرة بكل قوة وحزم لإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة وإزالة المباني المخالفة وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن .





وقال وزير التنمية المحلية، إن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يتابع بتقارير دورية الجهود التي تقوم بها المحافظات لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة ، ومنع البناء علي الاراضي الزراعية أو مخالفات البناء .





وأضاف أن كافة قطاعات الوزارة المعنية تتابع مع الأجهزة المحلية بالمحافظات علي مدار اليوم تلك الجهود للانتهاء من إزالة كافة المخالفات التي تم رصدها والتصدي بحسم لأي محاولات جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





وشدد على أنه تم التنبيه علي رؤساء المدن والأحياء والمراكز والوحدات القروية والمحلية بالمرور في نطاق عملهم بصورة دورية وعلي مدار اليوم لرصد أي مخالفات جديدة خاصة في أيام الأجازات وازالة التعديات في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية الفورية .





وأشار إلي أن المحافظات واصلت جهودها في ازالة التعديات خلال ال٢٤ ساعة الماضية ونجحت في استرداد ١٩٠ ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف المحافظات وإقامة مبانى وأسوار عليها مستغلين الظروف التى تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا .





وأكد أن الدولة قادرة علي فرض هيبتها بكل قوة واستعادة حقوقها كاملة علي ملكيتها وأراضيها بمختلف محافظات الجمهورية والحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة، موضحا أن المحافظات نجحت أيضًا في إزالة مباني مخالفة علي الأراضي الزراعية بمساحة ٦٩ قيراط .





وأشاد الوزير، بالجهود التى قامت بها المحافظات منذ تكليف رئيس الجمهورية وحتى الآن لسرعة إزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء المخالف ، مؤكدا علي أهمية الاستمرار في استنفار كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات لرصد جميع المخالفات خلال فترات الحظر وعلي مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية لها .