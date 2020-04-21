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برلمان

وقوفوا احتراما وتقديرا.. البرلمان يوجه التحية بالتصفيق الحاد للأطقم الطبية وعمال النظافة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:53 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريده محمد وماجده بدوي ومحمود فايد
ضجت قاعة مجلس النواب، بالتصفيق وقوفا تحية وتقدير للطاقم الطبي على الدور الذي يقومون به في سبيل مكافحة فيروس كورونا، وكذلك عمال النظافة الذى طالب رئيس البرلمان توجيه التحية لهم  لقيامهم بجهود كبيرة فى  رفع المخلفات والقمامة  .

جاء ذلك في الجلسة العامة التي استعرض فيها وزيرا المالية والتخطيط، البيان المالي ومشروع التنمية المستدامة.

وقال رئيس البرلمان د. علي عبد العال، : الفريق الطبي كانوا خط الدفاع الأول عن المواطنين في مواجهة هذه الأزمة، متوجها بالشكر أيضا لرجال النظافة على دورهم البارز في مواجهة كورونا.
وحرص الدكتور علي عبد العال، على تقديم التحية للفريق الطبي وقوفا.

ووجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، التحية للقيادة السياسية والقوات المسلحة وكافة مؤسسات الدولة على التنسيق الدائم والقرارات والإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

وأشاد علي عبد العال، بالقيادة السياسية، والتي كانت مدركة لخطورة الأزمة منذ البداية وبدأت اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وهناك متابعة يومية لكل المستجدات، قائلا: القيادة السياسية وضعت صحة المواطن المصري فوق كل اعتبار.

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