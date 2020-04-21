فيها حاجة حلوة.. والد شهيد يتبرع بمقبرة لضحايا كورونا من الأطباء في بني سويف

أشاد محمد سيد عبد الرحيم، والد الشهيد «عمرو»، ابن مدينة بني سويف، الذي استشهد خلال إحدى العمليات العسكرية في سيناء عام 2015، بالدور الذي يقدمه الجيش الأبيض من أطباء وتمريض وإعتزازه بهم لمواجهة فيروس كورونا، معلنا التبرع بمقبرة تتسع لـ6 أفراد بناحية مقابر "العلالمة" شرق النيل في بني سويف لضحايا الفيروس من الأطباء والتمريض.





وقال "عبد الرحيم": "تألمت كثيرا لما حدث مع الطبيبة سونيا عبد العظيم من قبل عدد من الأهالي بقريتها شبرا البهو، وفكرت كثيرا في كيفية التعبير عن تقديرنا واحترامنا لجيشنا الأبيض في نفس الإطار، وقررت بعد مشاورة أسرتي بالتبرع بمقبرة تسع لـ6 أشخاص، لنكون نحن أول من نستقبل ضحايا الفيروس اللعين بمحافظة بني سويف كصدقة جارية عن روح ابني الطاهرة".





وأضاف والد الشهيد: "ذلك المكان الذي تبرعنا به كنا قد خصصناه للأسرة عقب استشهاد ابني عمرو، تعبيرا عن أن ضحايا الفروس من أبناء الجيش الأبيض هم من أفراد أسرتنا ومستعدون لاستقبالهم تماما في مقبرتنا، خاصة أن زوجتي تعمل ممرضة ونعلم جيدا دورهم في مواجهة كورونا، فهم خط الدفاع الأول عن المواطنين".