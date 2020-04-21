أخصائي أمراض باطنة: هناك أمران لا ثالث لهما للقضاء على فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور حسين عبد الفتاح، أخصائي أمراض باطنة، إنه عند ممارسة الإنسان الرياضة وتناول الغذاء بشكل صحى من الممكن أن يساعد على مواجهة الفيروس، ولكن لا يوجد سند علمي قوى لذلك ويؤدى لرفع المناعة و مواجهة كورونا





وأضاف "عبد الفتاح" خلال لقاء خاص عبر فضائية "‘إكسترا نيوز"، أنه عند تناول الشعب الألمانى الطعام الخاص بدول البحر المتوسط يساعد على تقوية المناعة، حيث أنها طريقة تناول الطعام الصحية فى العموم، موضحا أن المناعة تختلف من جسم لأخر.





وأوضح أن المناع هى عامل محدد فى مصير الكورونا، لافتا إلى أنه إذا كانت مناعة الإنسان قوية إلى حد كبير من الممكن عدم تعرضه للإصابة بكورونا، مضيفا إلى أن هناك أمران للقضاء على كورونا، إما الوصول بما يسمى بمناعة القطيع أى وجود حوالى 70% من البشر لديهم أجسام مضادة لمنع إنتشار كورونا، أو قيام البشرية بتطعيم يقوم بخلق أجسام مضادة لجسم الإنسان، حيث يعتبر ذلك الهدف الخاص بمنعه.





وأشار إلى أنه عندما يكون الجسم سليم وليس لديه أى أمراض سابقة مثل ربو أو حساسية على الصدر أو سرطان من أى نوع أو أى نوع من تلك الأمراض تكون من العومال المهمة التى تساعد الجسم على الوقاية من المرض.





وأفاد أن الوزن الزائد من العوامل الخطيرة للإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك مرضى كورونا ليس لديهم أى أمراض مزمنة ولكن يحدق لهم مضاعفات والفيروس يؤدى للوفاة، مؤكدا أن تلك المضاعفات على جميع الأعمار وخاصة الشباب.



