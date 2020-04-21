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برلمان

رئيس البرلمان: تداعيات أزمة وباء كورونا ستتخطى ما حدث في "الكساد الكبير"

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:54 م
الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال
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فريدة محمد - ماجدة بدوى | تصوير: خالد مشعل
قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مصر لديها القدرة على تحويل الأزمة إلى فرصة، وذلك من خلال توطين الصناعة والاهتمام بالزراعة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، مشيرا إلى أنه خريطة العالم سياسيا واقتصاديا عقب أزمة فيروس كورونا.

وأكد عبد العال، إلى أن أزمة فيروس كورونا تتجاوز ما حدث في أزمة 1929 ، "الكساد الكبير" وتعتبر أكبر وأشهر الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين، وقد بدأت الأزمة بأمريكا.

وشدد عبد العال، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية للخروج من هذه الأزمة ، مشددا على ضرورة مراعاة المسافات الأمنة ومنع التجمعات ، مؤكدا أن المخزون السلعي كافي لمدة أكثر من شهور.
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