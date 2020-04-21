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تعليم

بمشاركة 145 جامعة وأكاديمية.. طلاب القاهرة يفوزون بمراكز متقدمة في مهرجان إبداع 8

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:31 م
مهرجان إبداع
مهرجان إبداع
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عبد الله علي
أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فوز طلاب الجامعة في منافسات مهرجان إبداع 8 لعام 2020، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة للجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، حيث فاز طلاب الجامعة بالمركز الأول في المبادرات المجتمعية، والمركز الأول والثالث في التصوير غير المتخصص، والمركز الثاني في الغناء الجماعي (كورال) والعزف الفردي غير المتخصص والأشغال الفنية متخصص.

كما حصل طلاب جامعة القاهرة، على المركز الثاني في منافسات المراسل التليفزيوني متخصص، والمركز الثاني مسرح غير متخصص، والمركز الثالث في الأشغال الفنية غير متخصص، والعزف الجماعي غير متخصص، وأفضل ممثل أول غير متخصص، وأفضل ممثلة ثالثة غير متخصص، وأفضل مخرج ثاني غير متخصص، وأفضل موسيقى غير متخصص، وفاز طلاب كلية طب قصر العيني بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة وهما: محمد صلاح ومحمود شرف عن دورهم في مسرحية "هيلفجوت".

وقال الدكتور محمد الخشت، إن هناك منافسات لم تعلن نتائجها حتى الآن، مؤكدًا حرص الجامعة على تنمية مهارات طلابها في مختلف المجالات التي تؤهلهم للتفوق والإبداع، واتاحة المشاركة أمامهم في المنافسات المختلفة المحلية والإقليمية والدولية.

وتتضمن منافسات مهرجان إبداع 8 المجالات الأدبية والعلمية والفنية، بهدف إطلاق قدرات الشباب من طلاب الجامعات في التنافس وصقل مهاراتهم وقدراتهم، وذلك بمشاركة 145 جامعة وأكاديمة حكومية وخاصة، وبحضور نخبة من كبار  الفنانين والأكاديميين والمتخصصين المحكمين فى جميع مجالات المنافسة.
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