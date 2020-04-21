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حوادث

بحجة الاستثمار العقارى وفرص العمل.. 3 أشخاص ينصبون على المواطنين بسوهاج

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:32 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 3 أشخاص ينصبون على المواطنين بسوهاج.

بدأت الواقعة عندما تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغا من (5 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج) بقيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج - مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس ثلاثة سنوات فى قضية "نصب") بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى.

وأفاد البلاغ بأنه حصل من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (1.040.000مليون وأربعون ألف جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح نصف سنوية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانــون.. وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى استرداد أموالهم.

كما تبلغ فرع الإدارة بجنوب الصعيد من (3 مواطنين - مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام أحد الأشخاص (مالك شركة للإستثمار العقار والإستصلاح الزراعى - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج - مطلوب التنفيذ علية فى حكم قضائى صادر ضده فى قضية تبديد) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى.

وأوضح البلاغ أن مالك الشركة حصل من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (645.000 ستمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانــون.

 وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم.

كما تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من (مواطنين - مقيمان بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج ) بقيام أحد الأشخاص (عامل زراعى - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للدول العربية وإيجاد فرص عمل لهم والإستيلاء من الشاكيان على مبالغ مالية بلغ إجماليها ( 25.000خمسة وعشرون ألف جنيه) كمقدم لمبلغ (140,000مائة وأربعون ألف جنيه) مقابل تسفير نجليهما لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهما بها، إلا أنه لم ينفذ ما تم الإتفاق عليه ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.. وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للوقائع السالف الإشارة إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمخالفة لأحكام القانون لتداعياتها السلبية على الإقتصاد القومى.
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