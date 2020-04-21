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أخبار العالم

هذا العلم ممنوع في مناسبات القطاعات والمؤسسات التعليمية السعودية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:57 م
علم السعودية
علم السعودية
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محمود نوفل
وجهت وزارة التعليم السعودية بمنع عرض علم المملكة المطرز بالذهبي في مناسبات القطاعات والمؤسسات التعليمية.

جاء ذلك في تعميم صادر عن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، شدد من خلاله على ضرورة التزام جميع قطاعات التعليم وإداراتها بعرض العلم الأبيض، وذلك حسب ما هو متبع أثناء مراسم الاجتماعات والاستقبالات للمسؤولين.

وأشار التعميم وفقًا لـ"الميدان التعليمي"، أن هيئة وكالة الأنباء السعودية (واس) لاحظت ظهور علم المملكة المطرز بالذهبي، عند تغطيتها الاجتماعات ومقابلات المسؤولين في الدولة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة" اخبار ٢٤ " فقد اوضحت مصادر تعليمية  أن وزير الداخلية أوعز للجهات الحكومية والهيئات بتطبيق ما ورد في نظام العلم السعودي، وذلك بعرض العلم باللون الأبيض في المكاتب وصالات الاستقبال خاصةً أثناء الاجتماعات.
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