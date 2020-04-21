هذا العلم ممنوع في مناسبات القطاعات والمؤسسات التعليمية السعودية

وجهت وزارة التعليم السعودية بمنع عرض علم المملكة المطرز بالذهبي في مناسبات القطاعات والمؤسسات التعليمية.





جاء ذلك في تعميم صادر عن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، شدد من خلاله على ضرورة التزام جميع قطاعات التعليم وإداراتها بعرض العلم الأبيض، وذلك حسب ما هو متبع أثناء مراسم الاجتماعات والاستقبالات للمسؤولين.





وأشار التعميم وفقًا لـ"الميدان التعليمي"، أن هيئة وكالة الأنباء السعودية (واس) لاحظت ظهور علم المملكة المطرز بالذهبي، عند تغطيتها الاجتماعات ومقابلات المسؤولين في الدولة.



