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القومية للبريد: فتح 600 مدرسة كمنافذ رئيسية لصرف معاشات تكافل وكرامة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:36 م
قطاع القاهرة بالهيئة
قطاع القاهرة بالهيئة القومية للبريد
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هاجر إبراهيم
قال عادل عايش، رئيس قطاع القاهرة بالهيئة القومية للبريد، إن ثقة العميل أو العملاء أصحاب المعاشات للإقبال على مكاتب البريد المختلفة، مشيرا إلى انه يكون لديهم إصرار على الصرف من الشبابيك الخاصة بتلك المكاتب.

وأضاف "عايش" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مكاتب البريد توسعت فى نشر ماكينات الصرف، حيث نشرت 320 ماكينة على مستوى الجمهورية منهم 84 ماكينة بمحافظة القاهرة لجميع مكاتب البريد.

وأوضح أن أحدث ماكينات للصرف موجودة بمصر تقريبا، لافتا إلى أن عميل المعاشات يستلم الفيزا الخاصة بالمعاشات له أن يتقدم بأى ماكينة لصرف معاشه منها.

ولفت أنه لا يوجد أى رسوم على تلك الماكينات، مشيرا إلى أن الهيئة القومية للبريد بإعتبارها من المنافذ المهمة جدا لصرف الخدمات الحكومية والمالية تواصلت مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الداخلية قامت بفتح 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية وفتح 600 مدرسة كمنافذ رئيسية لصرف مستحقات العمالة غير المنتظمة ومعاشات التكافل والكرامة.

وتابع أن بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى قسمت معاشات التكافل إلى معاشات تكافل وكرامة، حيث تم صرفها يوم السبت والأحد السابقين، واليوم وغدا معاشات التكافل؟.

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