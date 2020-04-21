AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إنبي ينتظر مصير الدوري لحسم تخفيض عقود لاعبيه

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:03 م
فريق إنبي
فريق إنبي
Advertisements
عمرو الحلوانى

يدرس مسئولو نادي إنبي تخفيض عقود الجهاز الفنى ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى إلى النصف بسبب إيقاف النشاط الكروي فى الوقت الحالى نتيجة تفشي فيروس كورونا الخطير .

وربط مسئولو إنبي صدور قرار رسمي بتخفيض أجور اللاعبين إلى النصف بمعرفة مصير الدوري الممتاز ، وأصبح من المؤكد تخفيض العقود فى حال عدم استكمال المسابقة ،وفى حال استئناف النشاط واستمرار بطولة الدوري فإن إنبي سيتراجع عن قراره الخاص بخفض أجور الفريق الأول .

ويرفض مسئولو إنبي صدور القرار فى الوقت الحالى انتظارا لحسم مصير الدوري الممتاز والذى أصبح مهدد بالإلغاء بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير .

وكان اتحاد الكرة اتخذ قرارا قبل عدة أيام بإيقاف النشاط الكروي حتى أواخر شهر أبريل الجارى تماشيا مع قرار مجلس الوزراء تخوفا من تفشي الفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النجوم فى زمن الكورونا.. الشائعات تحاصر محمد صلاح.. اختفاء رونالدو وعزلة ميسي

نجاة نجم إنبي من الموت في حادث سير عقب انقلاب سيارته.. صور

كورونا يغتال أحلام الكورة.. الفيروس القاتل يعطل 4 بطولات قارية والأولمبياد في خطر

كورونا يحاصر الكاف.. رعب فى الأهلى والزمالك من إلغاء دوري الأبطال بعد غلق المقر

مصير الدوري الممتاز.. 5 إجراءات عاجلة في اتحاد الكرة لمواجهة خطر كورونا

المقاصة يؤجل العودة إلى التدريبات مرة أخرى بسبب كورونا

ترشيحاتنا

القوات المسلحة: تدمير ١٠ فتحات أنفاق وضبط ٣١٨ بندقية و ٣.٥ مليون قرص مخدر

أول تعليق من وزير التعليم على تعطل منصة امتحان أولى ثانوي: لا داعي للقلق فنحن نختبر الشبكات

في ذكرى ميلاد الراقصة كيتي.. حقيقة علاقتها العاطفية بـ رأفت الهجان

البعض يحاول التشويش.. سامح حمدي يرد على ادعاءات خضوعه للتحقيق

بسبب وباء كورونا.. شاب ثلاثيني يضطر لخلع ضرسه بنفسه باستخدام كماشة

بعد ترك منزلها خوفا من نشر عدوى كورونا.. ممرضة تشارك لقطات مؤثرة لعائلتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. يارا تبهر متابعيها بممارسة اليوجا في الحجر المنزلي

عاش هنا يوثق علاقة والد سيد مكاوى بفقد بصره.. عمله مسحراتى تسبب فى الهجوم عليه.. والليلة الكبيرة سبب زواجه من محبوبته

بسبب وباء كورونا.. شاب ثلاثيني يضطر لخلع ضرسه بنفسه باستخدام كماشة