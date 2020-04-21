إنبي ينتظر مصير الدوري لحسم تخفيض عقود لاعبيه

يدرس مسئولو نادي إنبي تخفيض عقود الجهاز الفنى ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى إلى النصف بسبب إيقاف النشاط الكروي فى الوقت الحالى نتيجة تفشي فيروس كورونا الخطير .

وربط مسئولو إنبي صدور قرار رسمي بتخفيض أجور اللاعبين إلى النصف بمعرفة مصير الدوري الممتاز ، وأصبح من المؤكد تخفيض العقود فى حال عدم استكمال المسابقة ،وفى حال استئناف النشاط واستمرار بطولة الدوري فإن إنبي سيتراجع عن قراره الخاص بخفض أجور الفريق الأول .

ويرفض مسئولو إنبي صدور القرار فى الوقت الحالى انتظارا لحسم مصير الدوري الممتاز والذى أصبح مهدد بالإلغاء بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير .

وكان اتحاد الكرة اتخذ قرارا قبل عدة أيام بإيقاف النشاط الكروي حتى أواخر شهر أبريل الجارى تماشيا مع قرار مجلس الوزراء تخوفا من تفشي الفيروس.