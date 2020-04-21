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أخبار العالم

النمسا تتخلص من كورونا .. والمستشار كورز يعلن موعد عودة الناس لـ دور العبادة والمطاعم

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:00 م
سابستيان كورز المستشار
سابستيان كورز المستشار النمساوي
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على صالح
قررت النمسا استئناف فتح الكنائس والمساجد ودور العبادة في الدولة، والتي اغلقت مارس الماضي بسبب اجراءات الوقاية الاحترازية التي اعلنتها الحكومة لمواجهة تفشي وباء كورونا، منتصف الشهر المقبل

وقال المستشار النمساوي، سيباستيان كورز، اليوم الثلاثاء إن بلاده ستخفف من اجراءات الإغلاق المعلنة للحماية من تفشي فيروس كورونا في 15 مايو المقبل، بالسماح بإعادة فتح المطاعم ودور العبادة ومراكز الخدمات الدينية.

كما انه من المقرر إعادة فتح المدارس بالفعل في أوائل شهر مايو، وفقا لـ كورز الذي اعلن ذلك في مؤتمر صحفي اليوم، لافتا إلى إن المدارس ستُعاد خطوة بخطوة بدأ في منتصف مايو

وسمحت النمسا بإعادة فتح مراكز البناء والحدائق وكذلك المتاجر الصغيرة قبل أسبوع، ومن المقرر أن يتبع ذلك فتح المتاجر الكبيرة من 1 مايو.

وشهدت النمسا أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أواخر فبراير وبدأ إغلاق البلاد في 16 مارس، بعد فترة وجيزة من إيطاليا.

وقال البروفيسور جونتر فايس من جامعة انسبروك الطبية لـ يورونيوز "كان هناك تدخل مبكر وقاس للغاية من قبل الحكومة النمساوية ما أدى إلى إغلاق النظام للبلاد بأكملها ... وكان هذا صارما للغاية ولكن اعتاد الناس عليه". 

وسجلت النمسا ما يقرب من 15000 حالة إصابة مؤكدة بكورونا بالإضافة إلى 470 حالة وفاة وفقا لاحصاءات أمس الاثنين، وأبلغ المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها عن 48 حالة جديدة و9 وفيات. 

وفي العموم ينخفض معدل الإصابات اليومية الجديدة في النمسا باستمرار منذ نهاية مارس.
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