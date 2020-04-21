استمرار حملات للرش والتطهير بقرى ومراكز المنيا لمجابهة كورونا..صور

نفذت مراكز ومدن محافظة المنيا عددا من الحملات للرش والتطهير والنظافة، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي أعمال تطهير وتعقيم بحي جنوب، وفي سمالوط تم رش وتطهير قرية منقطين بمشاركة وحدة الترصد بالإدارة الصحية، وتطهير عدد من شوارع المدينة، وفي بني مزار تم تطهير وتعقيم عدد من المدارس بشارع الثورة، وفي مركز ابوقرقاص تم رش وتطهير شوارع المدينة ومستشفي أبوقرقاص المركزي.





يأتي ذلك تنفيذا للخطة التي وضعتها المحافظة، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





ويجري بالتزامن مع تلك الحملات عدد من حملات النظافة ورفع المخلفات وتنفيذ أعمال الإنارة، وفض جميع التجمعات المخالفة لقرار مجلس الوزراء.





من جانبه أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن اعمال التطهير والتعقيم مستمرة في انحاء المحافظة، بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين في تنفيذ تلك الأعمال، مع استمرار تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين من خطر الفيروس بجميع انحاء المحافظة وكيفية الوقاية منها وطرق انتشارها وكيفية مقاومتها.





وكان المحافظ، قد وجه الاجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال الرش والتطهير باستخدام المعدات اللازمة، موكدًا على رؤساء الوحدات المحلية باستكمال خطة التطهير المحددة، وكذا متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بغلق المطاعم والكافيهات وكافة أماكن التجمعات والاسواق الجماعية، ومتابعة غلق قاعات الافراح لمنع أي تجمعات.