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محافظات

محافظ بورسعيد: انطلاق مبادرة أهلا رمضان والدفع بـ٧ منافذ متحركة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن انطلاق مبادرة  "أهلا رمضان" في عدد من السلاسل والمحلات التجارية وفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة على مستوى المحافظة، اعتبارا من اليوم الثلاثاء  الموافق ٢١ أبريل 2020، وتستمر لمدة شهر تحت إشراف مديرية التموين بالمحافظة.
 
وأضاف المحافظ، أنه نظرا لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، فلم يتم هذا العام فتح معارض أهلا رمضان، مثل كل عام بسبب التجمعات، ولكنه تم الاتفاق مع عدد من المحلات التجارية الكبرى لعمل منافذ بداخلها لتوفير السلع ذات الجودة العالية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة للمواطنين، بكافة أحياء المحافظة، بالإضافة إلى الدفع بسيارات متنقلة عليها شعار "أهلا رمضان" ستجوب مختلف أحياء المحافظة.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم زيادة المعروض من السلع الأساسية واللحوم الطازجة والمجمدات بفروع الجمعية الاستهلاكية والشركة العامة لتجارة الجملة بأسعار أقل من مثيلاتها بالسوق الحر بجودة عالية وأسعار مخفضة.
محافظ بورسعيد: انطلاق مبادرة أهلا رمضان والدفع بـ٧ منافذ متحركة
محافظ بورسعيد: انطلاق مبادرة أهلا رمضان والدفع بـ٧ منافذ متحركة
محافظ بورسعيد: انطلاق مبادرة أهلا رمضان والدفع بـ٧ منافذ متحركة
محافظ بورسعيد: انطلاق مبادرة أهلا رمضان والدفع بـ٧ منافذ متحركة
محافظ بورسعيد: انطلاق مبادرة أهلا رمضان والدفع بـ٧ منافذ متحركة
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