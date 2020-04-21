AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محطة غرب أكتوبر: إنهاء 30% من مشروعات الصرف الصحى.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:40 م
مشروع الصرف الصحى
مشروع الصرف الصحى بأكتوبر
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال المهندس حسام الدين حسنى، مدير مشروعات توسعات محطة معالجة غرب أكتوبر: إن المشروع هو محطة معالجة غرب أكتوبر بطاقة استيعابية 150 ألف متر مكعب وهى محطة معالجة ثلاثية، والتى تعتبر من المحطات المتطورة فى عمل الصرف الصحى.

وأضاف "حسنى" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم الانتهاء من 25 أو 30% من إجمالى المشروع، موضحا أن تكلفته مليار و200 مليون، لخدمة مدينة 6 أكتوبر وتوفير المياه لهم.

وأفاد أن المشروع يخلق مياه صالحة للرى المسطحات الخضراء، لافتا إلى أنها تكون مياه نظيفة وصالحة لها الموجودة بالشوارع ومعقمة.

وأشار إلى أن رأسمال شركة المقاولون العرب هم العمالة، حيث يعد الاستثمار الحقيقي لها فيتم المحافظة عليهم وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا وعدم حدوث أى حالة إصابة.

وتابع بقيام الشركة بتوعية العامل ومعرفة خطورتها، بالإضافة إلى توفير جميع وسائل الأمان والصحة لهم مثل التعقيم المستمر للمكاتب وتوفير الكمامات وعمل نشرات للتوعية عن كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محطة مياه أكتوبر تنتج 1.2 مليون متر مكعب يومياً خلال عام

جهاز 6 أكتوبر ينفذ 250 كيلومتر طرق باستثمارات 6 مليارات جنيه.. وينفذ 6720 شقة ضمن مشروع جنة.. واستكمال المرحلة الثالثة من محطة المياه الرئيسية بالمدينة

ترشيحاتنا

مجانية وبدون أدوية .. هاني الناظر يكشف عن طريقة لمحاربة فيروس كورونا

عصر الاحتراف.. شوبير يكشف مصير انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

داعية يكشف عن سورة دواء في زمن كورونا

بعد القبض عليها.. القصة الكاملة لـ حنين حسام من لايكي وتيك توك إلى الحبس

الاكتفاء بعمل البحث للخريجين.. وزير التعليم العالي يطمئن طلاب السنوات النهائية

ننشر أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21-4-2020

AdvertisementS

قرار من النيابة العامة بشأن اليوتيوبر حنين حسام صاحبة فيديو افتحى الكاميرا

أول تعليق من وزير التعليم على تعطل منصة امتحان أولى ثانوي: لا داعي للقلق فنحن نختبر الشبكات

القبض على حنين حسام بتهمة التحريض على الفسق والفجور

بسنت يوسف خبيرة الفلك تكشف موعد انتهاء كورونا وشكل العالم بعد الأزمة.. فيديو

وزير المالية: 363 مليار جنيه للتعليم و258 مليارا للصحة في الميزانية الجديدة

بعد القبض عليها.. جامعة القاهرة توضح موقفها من التحقيق مع حنين حسام

حاربونا في الخليج .. ضاحي خلفان يتوعد بسحق هذه الدول

بعد القبض عليها.. القصة الكاملة لـ حنين حسام من لايكي وتيك توك إلى الحبس

الرقابة الإدارية تضبط وكيل قانوني ومالكى شركة عقارات لعرضهم رشوة على مسئول بـ كهرباء الشيخ زايد

احسب قيمة مرتبك بعد ضريبة الدخل الجديدة

حدث ليلا.. صور مسربة لمذيعة قناة الجزيرة.. وزعيم كوريا الشمالية في حالة حرجة

أخبار الفن.. صور فاضحة لمذيعة قناة الجزيرة.. حقيقة ارتباط درة برجل أعمال.. محاولة انتحار فنانة معروفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباية مطرزة.. شاهد ميس حمدان تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

بعد إصابتهما بعدوى كورونا.. طلب مؤثر من زوجين مسنين أثناء تلقي العلاج.. تفاصيل

بإطلالة رياضية.. يارا تبهر متابعيها بممارسة اليوجا في الحجر المنزلي