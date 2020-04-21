محطة غرب أكتوبر: إنهاء 30% من مشروعات الصرف الصحى.. فيديو

قال المهندس حسام الدين حسنى، مدير مشروعات توسعات محطة معالجة غرب أكتوبر: إن المشروع هو محطة معالجة غرب أكتوبر بطاقة استيعابية 150 ألف متر مكعب وهى محطة معالجة ثلاثية، والتى تعتبر من المحطات المتطورة فى عمل الصرف الصحى.





وأضاف "حسنى" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم الانتهاء من 25 أو 30% من إجمالى المشروع، موضحا أن تكلفته مليار و200 مليون، لخدمة مدينة 6 أكتوبر وتوفير المياه لهم.





وأفاد أن المشروع يخلق مياه صالحة للرى المسطحات الخضراء، لافتا إلى أنها تكون مياه نظيفة وصالحة لها الموجودة بالشوارع ومعقمة.





وأشار إلى أن رأسمال شركة المقاولون العرب هم العمالة، حيث يعد الاستثمار الحقيقي لها فيتم المحافظة عليهم وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا وعدم حدوث أى حالة إصابة.





وتابع بقيام الشركة بتوعية العامل ومعرفة خطورتها، بالإضافة إلى توفير جميع وسائل الأمان والصحة لهم مثل التعقيم المستمر للمكاتب وتوفير الكمامات وعمل نشرات للتوعية عن كورونا.