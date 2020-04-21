رغم تسجيل حالتين.. زحام شديد على صرف معاشات تكافل وكرامة بالبحيرة.. صور

سادت حالة من الاستياء الشديد بين أهالى قرية كوم الفرج بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة بسبب الزحام والتكدس الرهيب على مكتب البريد وغيره من باقى المكاتب أثناء صرف معاشات تكافل وكرامة حيث توافد أصحاب المعاشات وتزاحموا على مكتب البريد دون وعى ولا أى تنظيم من القائمين بالوحدة المحلية.





من جانبه أكد محمد على المغازى، أحد أهالى ابو المطامير، أن قرية كوم الفرج بها حالتى إصابة بفيروس كورونا بعلم جميع الأهالى وعلى الرغم من ذلك لم يتوخى الأهالى الحذر ولم يبتعدون عن الزحام منتقدا إجراءات صرف معاشات تكافل وكرامة بمكتب بريد قرية كوم الفرج وسط زحام شديد دون أى نظام وسط حالة من الاستهتار واللامبالاة.





فيما أشار محمد على رجب من مدينة أبو المطامير، إلى تدخل الشرطة لفض الزحام على مكتب بريد ابو المطامير بجوار المدرسة الثانوى وقامت أفراد الشرطة بتنظيم طوابير لكبار السن وتوفير مقاعد متباعدة لهم للانتظار لحين صرف المعاش.





وبدأت مكاتب البريد والبنوك اليوم الثلاثاء بمحافظة البحيرة أعمالها لصرف معاشات تكافل وكرامة للمستحقين والتى تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتي الثالثة مساء وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة وبتعاون المجتمع المدنى.



