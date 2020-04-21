رئيس مدينة سفاجا تتفقد المجزر لمتابعة أعمال الذبح

تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، صباح اليوم، الثلاثاء، عملية الذبح بمجزر سفاجا لمتابعة شكاوى الجزارين.

وأكدت المغربي، خلال الجولة، أن عملية تطوير مجزر المدينة وأهميته في الحفاظ على صحة المواطنين حيث أن الذبح الآلى يقلل من عرضة اللحوم للتلوث.

وقامت "رئيس المدينة" بجولة بالمجزر بحضور عدد من أطباء إدارة المجزر والاستماع إلي مطالبهم حيث تابعت عملية الذبح ومناقشة المشكلات التي تواجه الطرفين.

وأوضحت رئيس المدينة، أن أطباء المجزر يقومون بالكشف على الحيوانات المقرر ذبحها قبل الذبح، مؤكدةً أن العمل بالمجزر يجرى على قدم وساق لتلبية احتياجات الجزارين والمواطنين، مشددةً على أهمية توقيع الكشف الطبي على المذبوحات قبل الذبح للتأكد من سلامتها وذبحها بطريقة صحيحة للحفاظ على سلامة المواطنين.