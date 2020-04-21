AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس مدينة سفاجا تتفقد المجزر لمتابعة أعمال الذبح

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:42 م
صدى البلد
Advertisements
ابراهيم جادالله

تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، صباح اليوم، الثلاثاء، عملية الذبح بمجزر سفاجا لمتابعة شكاوى الجزارين.

 

وأكدت المغربي، خلال الجولة، أن عملية تطوير مجزر المدينة وأهميته في الحفاظ على صحة المواطنين حيث أن الذبح الآلى يقلل من عرضة اللحوم للتلوث.

 

وقامت "رئيس المدينة" بجولة بالمجزر بحضور عدد من أطباء إدارة المجزر والاستماع إلي مطالبهم حيث تابعت عملية الذبح ومناقشة المشكلات التي تواجه الطرفين.

 

وأوضحت رئيس المدينة، أن أطباء المجزر يقومون بالكشف على الحيوانات المقرر ذبحها قبل الذبح، مؤكدةً أن العمل بالمجزر يجرى على قدم وساق لتلبية احتياجات الجزارين والمواطنين، مشددةً على أهمية توقيع الكشف الطبي على المذبوحات قبل الذبح للتأكد من سلامتها وذبحها بطريقة صحيحة للحفاظ على سلامة المواطنين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضوابط صارمة على العاملين بمجزر البساتين لضمان عدم تأثر اللحوم بكورونا.. فيديو

رئيس مدينة غارب: نستهدف تحويل المجزر للعمل آليًا للقضاء على الذبح خارج المذابح

"رئيس مدينة سفاجا" تتابع أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

رئيس مدينة سفاجا تقود حملة لمنع دخول الزوار.. صور

ترشيحاتنا

تعرف على أسباب اختلاط زيت المحرك مع مياه الريداتير

الاكتفاء بعمل البحث للخريجين.. وزير التعليم العالي يطمئن طلاب السنوات النهائية

طلاب الثانوية العامة يطالبون بتحويل امتحانهم لقدرات خوفا من كورونا

قرار من النيابة العامة بشأن اليوتيوبر حنين حسام صاحبة فيديو افتحى الكاميرا

طقوس غريبة.. هذه القبيلة تخلع 4 أسنان للطفل فى مرحلة المراهقة.. شاهد

أول تعليق من وزير التعليم على تعطل منصة امتحان أولى ثانوي: لا داعي للقلق فنحن نختبر الشبكات

AdvertisementS

قرار من النيابة العامة بشأن اليوتيوبر حنين حسام صاحبة فيديو افتحى الكاميرا

أول تعليق من وزير التعليم على تعطل منصة امتحان أولى ثانوي: لا داعي للقلق فنحن نختبر الشبكات

القبض على حنين حسام بتهمة التحريض على الفسق والفجور

بسنت يوسف خبيرة الفلك تكشف موعد انتهاء كورونا وشكل العالم بعد الأزمة.. فيديو

وزير المالية: 363 مليار جنيه للتعليم و258 مليارا للصحة في الميزانية الجديدة

بعد القبض عليها.. جامعة القاهرة توضح موقفها من التحقيق مع حنين حسام

حاربونا في الخليج .. ضاحي خلفان يتوعد بسحق هذه الدول

بعد القبض عليها.. القصة الكاملة لـ حنين حسام من لايكي وتيك توك إلى الحبس

الرقابة الإدارية تضبط وكيل قانوني ومالكى شركة عقارات لعرضهم رشوة على مسئول بـ كهرباء الشيخ زايد

احسب قيمة مرتبك بعد ضريبة الدخل الجديدة

حدث ليلا.. صور مسربة لمذيعة قناة الجزيرة.. وزعيم كوريا الشمالية في حالة حرجة

أخبار الفن.. صور فاضحة لمذيعة قناة الجزيرة.. حقيقة ارتباط درة برجل أعمال.. محاولة انتحار فنانة معروفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباية مطرزة.. شاهد ميس حمدان تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

بعد إصابتهما بعدوى كورونا.. طلب مؤثر من زوجين مسنين أثناء تلقي العلاج.. تفاصيل

بإطلالة رياضية.. يارا تبهر متابعيها بممارسة اليوجا في الحجر المنزلي