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أخبار البلد

بحثا الجهود الدولية لمكافحة كورونا.. سامح شكري يُجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:32 م
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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محمد وديع

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية فرنسا "جان-إيف لودريان"، وذلك لبحث مسار التعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا محل الاهتمام المشترك.

 

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال يأتي في إطار التواصل والتنسيق المشترك بين كل من مصر وفرنسا، وتناول الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس "كورونا" المُستجد، وسُبل تنسيق الجهود المُشتركة في هذا الصدد على المستويين الثنائي والدولي.


كما بحث الوزيران أوجه التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في العديد من المجالات الأُخرى، بما يُحقق المصالح المُشتركة لشعبيّ البلدين الصديقين. 


وأضاف حافظ أن الاتصال تضمّن تبادلًا للرؤى حول آخر تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية.

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