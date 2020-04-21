منصة الامتحان ترتبك أثناء دخول طلاب أولى ثانوي عليها اليوم لأداء التاريخ.. ووزير التعليم: لا داعي للقلق فنحن نختبر الشبكات.. وغرفة العمليات تؤكد: أكثر من 510 آلاف طالب أدوا الامتحان بدون أعطال

لا يوجد أي مشكلة فيما حدث اليوم إطلاقا

لقد أعلنت في أول فيديو نشرته للرأي العام بعد تعليق الدراسة أن آخر يومين في امتحانات أولى ثانوي التجريبية

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الثلاثاء، الامتحان التجريبي لمادة التاريخ على منصة الامتحان، وذلك بشكل إلكتروني من المنازل، حيث دخل الطلاب من جميع محافظات مصر على منصة الامتحان من الساعة 10 صباحا لـ 1 ظهرا في وقت واحد.

عددا من الشكاوى من طلاب الصف الأول الثانوي بشأن وجود صعوبة في تحميل الامتحان التجريبي لمادة التاريخ الذي من المفترض أن يؤديه الطلاب على منصة الامتحان إلكترونيا منذ الساعة 10 صباحا.





وقال الطلاب في عدد من المحافظات في رسائل لصفحة تعليم البلد التابعة لموقع "صدى البلد" الإخباري: "السيستم واقع وبيظهر صفحة بيضاء ثم تظهر جملة 504 geteway time out.







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من جانبه، كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تعمدت اليوم فتح منصة الامتحان لجميع الطلاب في جميع محافظات الجمهورية في وقت واحد، لاختبار أقصى تحميل يمكن لمنصة الامتحان أن تتحمله، وتحديد السعة المناسبة للطلبة من الشبكات المنزلية والمحمول.





وقال المصدر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "على الطلاب أن يطمئنوا و يلتزموا الهدوء لأن الجميع سيتمكن من الدخول على منصة الامتحان خلال 15 دقيقة على أقصى تقدير".





وأوضح المصدر ، أن منصة الامتحان حاليا موجود عليها أكثر من 300 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحان بلا أي معوقات تقنية ، وباقي الطلاب سيدخلوا للامتحان خلال دقائق.





امتحان الصف الأول الثانوي اليوم، الثلاثاء، أثناء الامتحان التجريبي لمادة التاريخ، أن الوزارة كانت تقوم اليوم بتجربة متفق عليها لحساب الأحمال التي يمكن أن تتحملها منصة الامتحان عند دخول الطلاب في وقت واحد من جميع محافظات مصر. وأكد الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم، في أول تعليق له على شكاوى سقوط منصةاليوم، الثلاثاء، أثناء الامتحان التجريبي لمادة التاريخ، أن الوزارة كانت تقوم اليوم بتجربة متفق عليها لحساب الأحمال التي يمكن أن تتحملها منصة الامتحان عند دخول الطلاب في وقت واحد من جميع محافظات مصر.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "لا يوجد أي مشكلة فيما حدث اليوم إطلاقا ، ولا داعي للقلق فهذا امتحان تجريبي هدفه تدريب الطلاب على طريقة الامتحان الإلكتروني، وفي نفس الوقت يهدف إلى تجربة الاوضاع التقنية لمنصة الامتحان قبل انطلاق امتحانات نهاية العام المقرر عقدها في مايو".





وأضاف: "لقد أعلنت في أول فيديو نشرته للرأي العام بعد تعليق الدراسة، أن آخر يومين في الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي ، سنختبر فيهما الشبكات، وها نحن نفعل ذلك تحضيرًا لامتحان مايو".





وزارة التربية والتعليم لمنصة الامتحان الإلكترونية تحسن جدا، مشيرةً إلى أن عدد طلاب الصف الأول الثانوي الذين يؤدون امتحان التاريخ "التجريبي " على منصة الامتحان، وصل إلى أكدتوالتعليم الفني، أن الوضع بالنسبةالإلكترونية تحسن جدا، مشيرةً إلى أن عدد طلابالذين يؤدون امتحان التاريخ "التجريبي " على منصة الامتحان، وصل إلى 510 آلاف طالب وطالبة تقريبا على مستوى الجمهورية.





لطلاب الصف وأوضحت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أنه تقرر منح فرصة أكبر الأول الثانوي منصة الامتحان صباح اليوم بسبب كثرة الضغط عليها، بأن يدخلوا على منصة الامتحان لأداء امتحان التاريخ حتى الساعة الرابعة عصرا. الذين تعثروا في الدخول علىصباح اليوم بسبب كثرة الضغط عليها، بأن يدخلوا على منصة الامتحان لأداء امتحان التاريخ حتى الساعة الرابعة عصرا.





على جانب آخر، نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جداول امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي المقرر انطلاقها نهاية الشهر الجاري.





وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 أبريل حتى 17 مايو 2020.

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الأربعاء 29 أبريل: اللغة العربية

السبت 2 مايو : اللغة الأجنبية الأولى

الإثنين 4 مايو: الأحياء

الأربعاء 6 مايو: الجغرافيا

السبت 9 مايو: اللغة الأجنبية الثانية

الاثنين 11 مايو: الرياضيات

الأربعاء 13 مايو: الفلسفة والمنطق

السبت 16 مايو: الفيزياء

الإثنين 18 مايو: التاريخ

الأربعاء 20 مايو: الكيمياء





وبالنسبة للفترة الزمنية لإتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم ، فهي من الساعة 9 صباحا وحتى 4 عصرا وفقا للجدول.









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الخميس 30 أبريل: اللغة العربية

الأحد 3 مايو: اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 5 مايو: الأحياء والفلسفة

الخميس 7 مايو: اللغة الأجنبية الثانية

الاحد 10 مايو: الجبر والتفاضل وحساب المثلثات

الثلاثاء 12 مايو: الفيزياء، والتاريخ

الخميس 14 مايو: التطبيقات الرياضية، وعلم النفس

الاحد 17 مايو: الكيمياء، والجغرافيا

وقد حددت الوزارة الفترة الزمنية لاتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم من 9 صباحا وحتى 4 عصرا وفقا للجدول.







جدول الامتحانات الإلكترونية للترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي في مايو ٢٠٢٠ وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "سوف توفر الوزارة مواعيد هذه الامتحانات لاحقًا لكل مادة علما بأن الفترة من ٩ صباحًا حتى ٤ عصرًا تسمح لمجموعات مختلفة بالدخول في أوقات مختلفة من اليوم لتحقيق التوازن في أحمال الشبكات".

وأضاف وزير التربية والتعليم: "سوف تعلن الوزارة تفاصيل الامتحان المنزلي والإجراءات في حالة حدوث مشاكل في الشبكات".

وقال الدكتور طارق شوقي: "نتمنى من الطلاب استغلال الوقت في التحضير لهذه الامتحانات، من خلال منصة التعلم على بنك المعرفة والمنصات الإلكترونية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم مثل المكتبة الرقمية ذاكر وكذلك القنوات التعليمية".

وقد تلقى موقع "صدى البلد"