AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إعلامي سعودي: نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أصبح واقعا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:15 م
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل يونايتد
Advertisements
إسراء أشرف

أعلن الإعلامي السعودي الموثوق طارق نوفال، اقتراب ياسر الرميان، محافظ الصندوق السعودي للاستثمار، من شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، حيث يستعد لدفع نحو 300 مليون جنيه إسترليني، إلى مايك أشلي، مالك النادي.

وكتب طارق نوفال عبر حسابه الشخصي "تويتر": "نيوكاسل أصبح واقعا".

ومن المنتظر أن يشتري ياسر الرميان، محافظ الصندوق السعودي للاستثمار، نسبة 80% من أسهم النادي، على أن يملك كل من سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلي والأخوين ديفيد وسيمون روبين 10% لكل منهما.

وأشارت تقارير إنجليزية في الأيام السابقة، إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى 340 مليون جنيه إسترليني، إلا أن أشلي مالك النادي الإنجليزي، خفض الرقم المطلوب إلى 300 مليون إسترليني، بعد تفشي فيروس كورونا.

إعلامي سعودي: نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أصبح واقعا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تقترب من اقتحام الدوري الإنجليزي وشراء هذا النادي

السعودية تقترب من حسم امتلاك نادي نيوكاسل بعرض خرافي

السعودية تقترب من شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي بـ 7 مليارات جنيه

على مواقع التواصل .. جماهير نيوكاسل ترفع العلم السعودي وتنشر صور محمد بن سلمان

350 مليون جنيه إسترليني.. تفاصيل صفقة شراء صندوق الاستثمار السعودي لنادى نيوكاسل يونايتد

مفاجأة.. السعودية تستحوذ رسميا على نيو كاسل يونايتد الإنجليزي

ترشيحاتنا

الإفطار في نهار رمضان له ثواب في هذه الحالة .. علي جمعة يكشف عنها

الصين وكوريا الجنوبية تكشفان حقيقة تدهور صحة كيم جونج أون

تواجد أمني مكثف بقرية بلمشط بالمنوفية استعدادا لوضعها تحت الحجر.. صور

هنا إبراهيم يسري تحيي ذكرى رحيله بأغنية من غنائها.. شاهد

بعد ظهور حالات إيجابية بكورونا.. عزل جزئي لقريتين بالمنوفية

%12.. البرلمان يوافق على قانون العلاوة الدورية والخاصة.. تفاصيل

AdvertisementS

عصر الاحتراف.. شوبير يكشف مصير انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

سيناريو فتحي يطارده.. 3 أسباب تمنع انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

شوبير يصدم الأهلي بشأن صفقة أحمد حجازي فى الميركاتو الصيفي

"الكاس" أمل الأهلي الأخير ضد عبد الله السعيد بعد فشل محاولات الفيفا والجبلاية

حصة ألعاب.. الحضري وبناته وزوجته يتغلبون على ملل الحظر بـ التمارين.. شاهد

بنسبة 100%.. أندية الدوري الإيطالي توافق رسميا على استكمال الكالتشيو

داخل حديقة منزله.. مروان محسن يتألق في أحدث ظهور

أخبار الرياضة.. شوبير يصدم الأهلي بشأن صفقة أحمد حجازي.. مصير انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.. قرار جديد من كارتيرون

5 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم.. ميدو يثير الجدل.. عودة الدوري الإيطالي.. وكارتيرون يرفض رحيل هذا اللاعب

محمد صلاح بصحبة طفل من ليفربول مع مراعاة اشتراطات الوقاية من كورونا.. شاهد

شوبير يكشف مصير رمضان صبحي مع الأهلي

لأول مرة في تاريخه.. برشلونة يتخلى عن اسم كامب نو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسلسلة صورة والدها .. إيمي طلعت زكريا تتألق بإطلالة كلاسيكية .. شاهد

بالفرو والحرير المنقط.. دارين حداد تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة

بملابس صيفية .. نسرين طافش تخطف أنظار متابعيها من الحجر المنزلي