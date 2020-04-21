إعلامي سعودي: نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أصبح واقعا

أعلن الإعلامي السعودي الموثوق طارق نوفال، اقتراب ياسر الرميان، محافظ الصندوق السعودي للاستثمار، من شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، حيث يستعد لدفع نحو 300 مليون جنيه إسترليني، إلى مايك أشلي، مالك النادي.

وكتب طارق نوفال عبر حسابه الشخصي "تويتر": "نيوكاسل أصبح واقعا".

ومن المنتظر أن يشتري ياسر الرميان، محافظ الصندوق السعودي للاستثمار، نسبة 80% من أسهم النادي، على أن يملك كل من سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلي والأخوين ديفيد وسيمون روبين 10% لكل منهما.

وأشارت تقارير إنجليزية في الأيام السابقة، إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى 340 مليون جنيه إسترليني، إلا أن أشلي مالك النادي الإنجليزي، خفض الرقم المطلوب إلى 300 مليون إسترليني، بعد تفشي فيروس كورونا.