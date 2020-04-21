المطران شيحان يهنئ الرئيس السيسي وجموع المصريين بحلول شهر رمضان

هنأ المطران جورج شيحان، مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.





وقال المطران في بيان صدر عن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة": "باسم أبرشية القاهرة المارونية الممثلة في المطران جورج شيحان، الرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية، وسائر الآباء الكهنة والرهبان وجماعة المؤمنين، نرسل كلمة تهنئة ومحبة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، اعاده الله علينا جميعا بالخير والمحبة والسلامة لبلادنا، وشعوب العالم أجمع".





كما تضمن البيان تهنئة المطران للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والإمام أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، واللواء محمد توفيق وزير الداخلية، وكل أفراد الجيش والشرطة الساهرين على خدمة الوطن وحمايته.





من جانبه، قال جورج ضرغام، أمين عام "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة: "ايمانا منا بالتعايش والمحبة بين الأديان وأبناء الوطن الواحد، كنا سنقيم مائدة افطار رمضانية، تحمل اسم "مائدة انطون الجميل للوحدة الوطنية"، فأنطون أول "مصري – لبناني" دشن هذه المأدبة الوطنية، فأتُخذت من بعده مثالا رائعا ونموذجا حسنا يُقتدى به في التعايش والمحبة بين المسلمين والمسيحيين.





وكنا سندعو إليها قيادات الدولة، وسفراء الدول العربية، والصحافيين والإعلاميين، لكن ظروف "كورونا" حالت دون ذلك، فقد عملنا بقرارت الدولة بمنع إقامة التجمعات، عسى أن نقيمها في المستقبل".





وأضاف أن: "كثيرين من أبناء طائفتنا المارونية، من قامات دينية وسياسية وصحفية وأدبية رفيعة، كانوا يحتفلون مع إخوانهم المسلمين في مصر بشهر رمضان، فبجانب أنطون الجميل ومائدته، كان الدكتور بشر فارس يزين منزله الكائن أمام السفارة البريطانية في حي"جاردن سيتي" بفانوس كبير، ويحيطه بالأنوار والزينات، ويلبس العباءة العربية، حتى عرفه أهل السيدة زينب والمنيرة باسم "الحج بشر المسيحي"!.





وتابع قائلا، فبشر فارس كان متيما بالفلكلور العربي، إضافة أن الشاعر الخوري طانيوس ضرغام، شاعر الشرق الكبير، وهو عم المطران الماروني الأسبق في كرسي القاهرة يوسف ضرغام، كان يهنئ المسلمين بقصائده في الشهر الكريم، منها ما كتبه قبل وفاته، وكان مطلعها:" سر فالكواكب عن شمالك يا هلال وعن يمينك.". كل عام وأنتم بخير.