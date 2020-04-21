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فن

أخبار رامز جلال.. كيف احتفل بعيد ميلاده.. وصراخ الفنانين في مجنون رسمي يثير الجدل

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:04 م
رامز جلال
رامز جلال
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شروق حمدى
تصدر الفنان رامز جلال مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية، وذلك بعد طرح البرومو التشويقى لبرنامج "رامز مجنون رسمى" المقرر عرضه فى رمضان المقبل. وهنا ننشر أحدث أخبار رامز جلال.

طرح الفنان رامز جلال في عيد ميلاده برومو برنامج رامز مجنون رسمي الذي سيعرض في رمضان 2020 من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
و علق رامز على الفيديو قائلا :" بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر .

ظهر عدد من نجوم كرة القدم المصرية في برومو برنامج المقالب الجديد الخاص بالفنان رامز جلال.

وتواجد في البرومو الدعائي لبرنامج رامز مجنون رسمي الثنائي علي معلول ومحمود عبدالمنعم كهربا، نجمي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، كما ظهر طارق حامد نجم وسط ملعب نادي الزمالك.

نشر الفنان رامز جلال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة، يشكر فيها جمهوره علي تهنئتهم له بمناسبة عيد ميلاده الـ46.

وكتب رامز جلال" وانتوا طيبين يا أغلى فانز فى الدنيا، بجد فرحتوني فى يوم عيد ميلادي وهديتي أنكم تدعولى إن ربنا يتمها على خير  ويكملها بالستر."
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