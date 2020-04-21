تحيا مصر والأورمان يسلمان 180 أسرة منازلهم بعد إعادة إعمارها بالمنيا

يقوم صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع جمعية الأورمان غدًا الأربعاء ، تسليم 180 أسرة منازلهم فى قرى الفلاح وأبو الأكحل وأبو عقيلة وعطف حيدر والمسيد ومفوز طيبه بمركز العدوة شمال المنيا، وذلك بعد اعادة اعمارها وتطويرها .

وأكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي، ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وأضاف أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبني المنزل، تبليط الارضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الاسقف، مشيرا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.





من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تعاون الأورمان وصندوق تحيا مصر في إعادة تنمية القرى الأكثر احتياجًا جاء ضمن بروتوكول التعاون الثالث حيث يشمل البرتوكول رفع كفاءة عدد (2880) منزل موزعه على (100) قرية من القرى الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية تصل الى 125 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من اعادة اعمار المرحلة الاولى (1600) منزل من البروتوكول الثالث وجارى العمل على المرحلة الثانية (1280) منزل .