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أخبار البلد

رغم خسائر القطاع.. كيف استفادت السياحة في مصر من كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:24 م
السياحة فى مصر
السياحة فى مصر
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محمد الاسكندرانى
مليار دولار شهريا خسائر القطاع السياحي المصرى فى مصر، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذى ألقى بتبعاته على المستثمرين وأصحاب رؤوس الأمول، لتنهك فى النهاية جميع العاملين بالقطاع.

أرقام مفجعة أوجعت صناعة السياحة والسفر والطيران ووظائف هددتها جائحة كورونا عالميا، كسيل يجرف الأخضر واليابس لتقف أمامه أقوى الكيانات العالمية "منظمة السياحة العالمية" مكتوفة الأيدى، محاولة الانزلاق بالقطاع بعيدا عن أثار الفيروس اقتصاديا.

ورغم الخسائر التى تعرض لها القطاع السياحي فى مصر؛ يرصد «صدى البلد»، زاوية أخرى وتتضمن "كيف استفادت السياحة من كورونا"، وهو ما سنسرده فى السطور التالية.

تطهير وتعقيم
انتهاء جميع المنشآت الفندقية في جميع المقاصد السياحية المصرية، من أعمال التعقيم والتطهير بها من فيروس كورونا المستجد.

جميع المطاعم التي تقدم خدمة توصيل الطلبات، يتم تعقيمها بصفة دورية ومنتظمة، أما بالنسبة للمطاعم المغلقة فقامت الوزارة بالتنسيق مع غرفة المنشآت السياحية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعقيمها، ولن يسمح بتشغيلها مرة أخرى إلا بعد الانتهاء من أعمال تطهيرها وتعقيمها وتقديم ما يفيد ذلك بالمستندات.

جولات افتراضية
استثمرت وزارة السياحة والآثار، فترة حظر التجول، فى عرض منتج جديد، وهو الجولات الافتراضية فى العديد من المتاحف والمقابر الأثرية، أبرزها "المتحف المصرى بالتحرير، المتحف المصرى الكبير، مقبرة محو، مقبرة واح تي، المتحف الحيوانى، المتحف القبطى"، بالإضافة الى بث فيديوهات عن كنوز أثرية، ومحاضرات ومسابقات فنية لرسوم الأطفال.

احتفالات أون لاين
لم تلغِ وزارة السياحة والآثار احتفالاتها؛ بل روجت للاكتشافات الأثرية، فى يوم التراث العالمى، عبر حفل غنائى، وعروض ورسائل للعالم من سفح الأهرامات.

إنشاء صندوق لـ دعم السياحيين وقت الأزمات
ناقش وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني دراسة إنشاء صندوق جديد لدعم العاملين بالشركات والمنشآت الفندقية والسياحية حال حدوث أزمات سياحية.

وحرصت الوزارة والاتحاد ومختلف الغرف السياحية على مناقشة خلال الأسابيع الماضية استحداث هذا الصندوق، حيث كشف تكرار الأزمات السياحية على مدار السنوات عن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وحقيقية لإجمالي العاملين بمختلف فئات العمل بالقطاع السياحي، مما يحول دون المحافظة على حقوق الكثير منهم وتقديم الدعم المادي لمستحقيه والوقوف بجانبهم في وقت الأزمات السياحية.

وضع سيناريوهات الخروج من الأزمة

شارك الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في أول اجتماع للوزارة بمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة UNWTO عبر الفيديو كونفرانس؛ لوضع سيناريو التخفيف من تداعيات أزمة كورونا على القطاع  حيث ساد توافق أثناء الاجتماع عن أن أولى مراحل الخروج من الأزمة تكمن في الاعتماد على السياحة الداخلية لتخفيف الأعباء الاقتصادية على القطاع مع اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية صارمة.

تكليفات رئاسية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة توجيهات استباقية للحد من نزيف تداعيات كورونا، أبرزها استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية والفندقية.

ووجه الرئيس بإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد جميع  المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، وأن يقوم البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، يخصص لتمويل العملية التشغيلية؛ بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.

دعم الحكومة
في السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها لمدة عام، كما تم تخفيض أسعار الفائدة على مبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة من 10% إلى 8%، وتخصيص جزء من المبادرة للإنفاق على مصروفات التشغيل وسداد رواتب العاملين، وتم تأجيل الاستحقاقات على القروض لمدة 6 أشهر بدون غرامات، بالإضافة إلى منح تسهيلات ائتمانية، وصدر قرار وزارة السياحة والآثار بإعفاء جميع البازارات والكافيتريات في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات إلى حين عودة حركة السياحة إلى البلاد.

ووافق مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتبارًا من أكتوبر 2020.

التدريب
وجهت وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية وغرفة المنشآت السياحية، بالاستمرار في تنفيذ الأنشطة التدريبية؛ لرفع الوعي لدى العاملين بالاشتراطات الصحية، وفقًا للمعايير الدولية، ويتم تنفيذ الأنشطة التدريبية في المنشآت الفندقية عن طريق الـ Video Conference لضمان نطاق أكبر لعمليات التدريب.
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