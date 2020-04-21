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بين الناس

القابضة لمياه الشرب تستجيب لـ صدى البلد بشأن شكوى سكان سيدي غازي في البحيرة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:33 م
صدى البلد
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منار نور
أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى المنشورة تحت عنوان " سكان سيدي غازي في البحيرة يشكون انقطاع المياه المتكرر.

جاء في الرد أن شركة  مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة أفادت بأن المياه تعمل بحالة جيدة بقرية سيدي غازي، ولكن أهالي القرية يريدون سرعة الانتهاء من استلام توسعات شبكات محطة عقد ٤ بكفر الدوار، والذي ستوفر المياه بنسب ضغوط عالية لقرى مركز كفر الدوار.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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