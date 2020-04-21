القابضة لمياه الشرب تستجيب لـ صدى البلد بشأن شكوى سكان سيدي غازي في البحيرة

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى المنشورة تحت عنوان " سكان سيدي غازي في البحيرة يشكون انقطاع المياه المتكرر.





جاء في الرد أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة أفادت بأن المياه تعمل بحالة جيدة بقرية سيدي غازي، ولكن أهالي القرية يريدون سرعة الانتهاء من استلام توسعات شبكات محطة عقد ٤ بكفر الدوار، والذي ستوفر المياه بنسب ضغوط عالية لقرى مركز كفر الدوار.









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