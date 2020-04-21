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استجابة لـ صدى البلد.. القابضة لمياه الشرب تحل لشكوى حي البلابسة بالإسماعيلية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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منار نور
أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان  " مواطن يشكو من انتشار مياه الصرف الصحي بحي البلابسة بالإسماعيلية " جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة  أفادت  بأن منطقة البلابسة هى منطقة عشوائية.

وقامت الشركة بعمل معاينة على الطبيعة لشارع ابو حسين بحى البلابسة وتبين أنه لا يوجد أى طفوحات لمياه الصرف صحى، مع العلم بأنه خلال الفترة السابقة كان يوجد تجمعات لمياه الأمطار نتيجة السيول التى مرت بها البلاد وتم التعامل معها ونزحها وعادت الأمور لطبيعتها حيث استغرقت وقت نظرا لطبيعة المكان ولضيق الشوارع مما يعوق دخول المعدات والسيارات للتعامل مع تجمعات المياه، كما أن الشركة حال الإبلاغ عن أى طفوحات فى أى كان بدائرة المحافظة تقوم بدفع فنيين الشبكات والتعامل الفوري وإزالة أسبابها.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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