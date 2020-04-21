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سعفان يتابع أوضاع المصريين بالخارج.. التمثيل العمالي بميلانو للمصريين: دورات مجانية لتنمية المهارات للحصول على فرص عمل لائقة.. التوقيع على إيصالات أمانة يضعف موقف العامل عند حدوث مشاكل مع صاحب العمل

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:59 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
  • على مدار الـ 24 ساعة .. سعفان يتابع أوضاع المصريين بالخارج
  • التمثيل العمالي بميلانو للمصريين:
  • دورات مجانية للعاملين لتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل جديدة ولائقة
  • التوقيع على إيصالات أمانة أوشيكات يضعف موقف العامل التفاوضى عند حدوث مشكلة 
  •  المصريون المتوفون بـ "كورونا" لا يتخطون الـ 10 عمال


تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقنصلية مصر بميلانو- إيطاليا في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.


وأكد الملحق العمالي بميلانو مجدي حسنين، أن هناك خط اتصال مفتوحا دائمًا بين وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع جميع المستشارين العماليين على مدار الـ 24 ساعة، وذلك لتحديث البيانات المتعلقة بالوضع الراهن ومتابعة مستجداته بالنسبة للعمالة المصرية بالخارج، من خلال غرفة عمليات مشكلة لمواجهة أي حدث طارئ قد يحدث لأبناء الوطن فى جميع الدول ويتم التعامل معها فورًا، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، والسفير المصري إيهاب أبو سريع  فى ميلانو، مشددًا على أن الجميع يعمل  كفريق عمل واحد للتعامل مع تلك المحنة.


وقال: "إننا نمر بظرف عالمي طارئ لا يخص بلدا بعينه، وإنما تضررت منه كل البلدان"، لافتا إلى أن هناك جزءا كبيرا من المصريين بجميع المدن الإيطالية يعملون بالمياومة، ويعانون من قلة الموارد، وكانوا غير مستعدين لمواجهة تلك الأزمة على مستوى العالم أجمع، ولكن لهم كثير من الحلول، فهناك العديد من الشركات والمطاعم  التى تطلب عمالا فى تلك الفترة فعليهم التقدم إليها للعمل".

وأضاف أن أي مواطن لديه أي مشكلة مع صاحب العمل الذى يعمل لديه حاليًا فكل الجهات المختصة فى حالة طوارئ وعليهم الصبر لحين المرور من تلك الأزمة، وسيتم التعامل مع تلك المشكلات من قبل القنصلية المصرية وسيتم حلها.


وطلب من أبناء الجالية المصرية الاجتهاد فيما هو قادم بعد المرور من تلك الأزمة، وهو أمر مهم جدًا، وأن الجهات المختصة الموجودة فى إيطاليا تقوم بعمل دورات مجانية للعاملين لتنمية مهاراتهم فى المهن التى يحترفونها، من النجارة والحدادة وقيادة السيارات، ودورات فى اللغة الإيطالية، خاصة فى هذا الوقت، مشيرا إلى أن المصري في إيطاليا لديه الوقت الكافى لذلك فى ظل توقف العمل حاليًا، فهى فرصة عظيمة لإثقال مهاراته وتنميتها وتحسن من فرصة الحصول على فرص عمل جديدة ولائقة.


وناشد الملحق العمالي بميلانو أبناء الجالية المصرية عدم التوقيع على إيصالات أمانة أو شيكات على بياض، موضحًا أن ذلك يضعف من موقف العامل التفاوضى عند حدوث مشكلة مع صاحب العمل، لافتا إلى أن هذه الأزمة التى تمر بها البلاد ستزول بإذن الله عما قريب، وعندما تنتهى ستكون هناك حقوق ومطالب لكل من العمال وأصحاب الأعمال بأعداد كبيرة، وعندها إذا تبين توقيع العامل على إيه أوراق فإنه سيسقط حقه فى أي مستحقات، ولن يكون من السهل التعامل مع هذا المواقف، وسنضطر للجوء للقضاء والذى بدوره سيحتاج إلى أوقات طويلة للحصول على حقوقك.


وقال: "إننا الآن نحاول الوصول إلى كل مصري فى مكانه قدر المستطاع فى ظل تلك الظروف والحظر المفروض على الدولة"، موضحا أنه يتم باستمرار التواصل مع بعض أجهزة الأمن الإيطالية لتسهيل مهام انتقالنا للمصريين فى كل أماكن المدينة فى ظل الحظر المفروض بسبب تداعيات كورونا".


وكشف أن أعداد العمالة المصرية التى توفيت بسبب فيروس كورونا في إيطاليا لا تتخطى الـ 10 عمال، ويتم التواصل مع أهل المتوفى لإرسال إعلام الوراثة لمتابعة مستحقاته لدى صاحب العمل، بعد المرور من تلك الأزمة بعد استمرار العمل مجددًا فى إيطاليا ليتم تسليمها للمستحقين، مهيبا بأهل المتوفين بسرعة إرسال تلك المستندات حتى يتم التعامل معها واسترداد المستحقات.


وهنأ الملحق العمالي بميلانو جميع أبناء الجالية بجميع طوائفهم بحلول شهر رمضان الكريم، وعيد الفصح للإخوة الأقباط، موجها نصيحة للمواطنين من أبناء الجالية بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التى يتبناها أهل الشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتى هدفها الإضرار بالوطن والمواطنين.

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