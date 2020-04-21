تعرف على أسباب ارتفاع درجة الحرارة داخل محرك السيارة

مع دخول فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة خصوصا درجة حرارة السيارة، لأن المحرك كما نعلم عبارة عن غرفة احتراق و يوجد بعض الاسبابا التي تساعد في ارتفاع درجة حرارة المحرك و هذة الاشياء يجهلها بعض سائقي السيارات و في هذا الاطار نعرض عليكم هذه الأـسباب.

1- الثيرموستات هي المسؤول الاول عن ارتفاع درجة حرارة المحرك لانها تسمح بدخول الماء للتبريد او تغلق مدخل الماء عند انخفاض درجة الحرارة فهي بمثابة بوابة تفتح و تغلق بناء علي المعلومات الواردة من المحرك .



2- عطل مضخة المياة يودي الي ارتفاع درجة حرارة المحرك لان المظخة تؤدي لتدفق المياة الي الداخل و هي المسؤولة عن تقليب المياة داخل المحرك ففي بعض الاحيان تتلف و يجب تغييرها و هي سبب رئيسي في ارتفاع درجة حرارة المحرك.



3- استخدام مياة الحنفية العادية ايضا يودي لارتفاع درجة حرارة المحرك لانها توئدي الي حدوث صدا داخل الريداتر و الصداء يتحول الي شوائب تعيق وصول المياة إلى الداخل.



4- تعطل مروحة التبريد يؤدي الي ارتفاع درجة الحرارة فهي متصلة بالثيرموستات و تقوم بالعمل عند ارتفاع درجة الحرارة.



ارتفاع درجة الحرارة من الامور المزعجة و التي تؤدي الي تلف المحرك بشكل نهائي فيجب عليك مراعة الاشياء السابق ذكرها لتضمن اطول فترة تشغيل للمحرك.