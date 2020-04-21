بعد عرضها على النواب.. 7 بنود مهمة بخطة التنمية المستدامة للعام الجديد

ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 202021؛ العام الثالث من الخطة متوسطة المدى 182019-212022 أمام مجلس النواب بحضور الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.





وجاء أبرز ما تضمنه بيان الخطة مايلي:





1. خطة 20/2021 تم فيها تغيير كل المستهدفات فى إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ مع وضع عدد من سيناريوهات مواجهة الأزمة





2. قطاعات الاتصالات، الزراعة، التشييد والبناء، والصناعات الدوائية والكيماوية هى قطاعات واعدة قادرة على التكيّف مع تبِعات الأزمة ويرتكز عليها النمو الاقتصادي في عام الخطة





3. 740 مليار جنيه استثمارات كلية مُقابل 840 مليار جنيه استثمارات مُتوقّعة في العام الحالي 19/2020





4. 21 مليار جنيه استثمارات حكومية مستهدفة فى مجال الخدمات الصحية فى 20/2021





5. محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار تُشكِّلُ 25٪ من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزعة





6. 19.4 مليار جنيه استثمارات لدواوين عموم المحافظات بنسبة نمو تبلغ 43% مُقارنةً بعام 19/2020





7. وفقًا للسيناريو الأول المرجح تنتهى الأزمة مع نهاية العام المالي الجاري وفى حالة استمرار الأزمة إلى نهاية ديسمبر 2020 وفقًا للسيناريو الثانى سيتم تخفيض التقديرات المتوقعة فى حدود 30%



