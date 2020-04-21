تصريحات ترامب تطير في الهواء.. حكام الولايات يتحدون سلطة الرئيس بسبب الاقتصاد.. وأمريكا تنفذ خطة المناعة الجماعية وتقود العالم لموجة تفشٍ جديدة ..صور

- بؤرة الوباء الأخطر في العالم لا تكترث لضحايا الفيروس القاتل

- أمريكا تقود المخالفين عالميًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية

- 3 ولايات جنوبية تتحرك لرفع الحظر جزئيًا

- عدد الضحايا في الولايات المتحدة في ارتفاع مستمر.. ولا ارتفاع في نسب الفحوصات

- ولاية أمريكية تقرر فتح صالات التدليك والرشاقة ومحلات الملابس





تتحرك ثلاث ولايات جنوبية في أمريكا لإعادة فتح أجزاء من اقتصاداتها، في الوقت الذي يناقش خبراء الصحة والقادة الحكوميون ما إذا كانت تجري اختبارات فيروس كورونا المستجد على السكان بالشكل الكافي لتخفيف القيود أم لا،وفي الوقت الذي خففت فيه دول مثل ألمانيا من إجراءات الإغلاق، رغم استمرار أعداد الوفيات والإصابات في الارتفاع، وفق ما ذكر تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

*بعد أسبوعين فقط من الإغلاق.. ولاية كارولينا تسمح بفتح المتاجر

قالت سي إن إن، إن حاكم ولاية كارولينا الجنوبية "هنري ماكماستر"، سمح لبعض المتاجر بإعادة فتح أبوابها بعد ظهر أمس الاثنين ، بعد أسبوعين فقط من إغلاقها، في خطوة سيتبعها قرارات أخرى للتوسع في تخفيف الحظر.

ووفق القرار الصادر عن حاكم كارولينا الجنوبية، فيمكن فتح المتاجر الكبرى ومتاجر السلع الرياضية وأسواق السلع المستعملة، إلى جانب المتاجر التي تبيع الأثاث والكتب والأدوات الخاصة بالموسيقى والزهور والملابس وغيرها، وهو ما يعد مخاطرة كبيرة، تحاول بها أمريكا التغاضي عن الكارثة التي تشهدها من ارتفاع عدد الوفيات الذي قد يتخطى الخمسين ألف قتيل قريبًا.

وسيسمح للمتاجر بالفتح بنسبة 20٪ ، أو بتواجد 5 أشخاص لكل 1000 قدم مربع.

* إعادة فتح الشواطئ وصالات البولينج

وقال ماكماستر في مؤتمر صحفي إن الشواطئ سيعاد فتحها أيضًا خلال ساعات.

من جانبه، قال حاكم ولاية جورجيا "بريان كيمب"، إنه سيتم السماح بإعادة فتح بعض الشركات في وقت مبكر من يوم الجمعة المقبل ، بما في ذلك صالات البولينج، ومراكز اللياقة البدنية وصالونات تصفيف الشعر التدليك، كما سيتم السماح بفتح المسارح والمطاعم في غضون أسبوع.

وفي ولاية تينيسي، قال الحاكم "بيل لي" :"إن قرارات الحظر في الولاية ستنتهي في 30 أبريل الجاري، وسيسمح للغالبية العظمى من الشركات في 89 بلدة، بفتح أبوابها مرة أخرى في 1 مايو ".

وقال حاكم ولاية نيويورك "أندرو كومو" إن الولاية تجاوزت ذروة تفشي الفيروس، على الرغم من موت 500 شخص وإدخال أكثر من 1300 شخص إلى المستشفى مصابين بكوفيد-19 بيوم واحد.

*مخاطر التخفيف المتسرع للحظر والإغلاق

ولايبدو من هذه الإعلانات والقرارات إلا عدة أمور خطرة، فأولًا: تتحدى هذه الإعلانات تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حينما أدعى الأسبوع الماضي أحقيته وسلطته المطلقة في رفع الإغلاق أو تخفيفه وليس حكام الولايات.. وبقرارات حكام الولايات يؤكدون تحديهم للرئيس بقرارتهم بالرفع النسبي لحالة الإغلاق في ولاياتهم دون رجوع له أو إعلانٍ واضح منه، علمًا بأن الاختلاف بين حكام الولايات وترامب ليس على رفع الإغلاق أو تخفيفه من عدمه، بل الخلاف حول صاحب السلطة والقرار، الرئيس الأمريكي أم هم.

ويبدو من توجهم إنهم من يملكون قرار رفع الحظر والإغلاق وليس ترامب.

ثانيًا: يتجاهل حكام الولايات التي أعلنت عن عزمها تحفيف القيود والإغلاق، أرقام الضحايا المتزايدة مصابين وموتى.

ثالثًا: يتجاهل حكام الولايات الثلاث ومن على شاكلتها، المبادئ التوجيهية الفيدرالية التي صدرت الأسبوع الماضي، والتي تقول إنه يجب أن تشهد الولايات انخفاضًا مستمرًا في الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد على مدار 14 يومًا قبل تخفيف القيود، إلا أن الإرشادات ليست إلزامية.

رابعًا: لم يتبع حكام الولايات وأمريكا عمومًا، الاجراءات التي اتبعتها ألمانيا وقبلها الصين وتخفيفها لدرجة الحظر والإغلاق، والتي لم تقرر التخفيف إلا بعد تراجع أعداد الإصابات وحصرها للنشاطات التي ستعود للعمل، والتي تخدم حركة الاقتصاد بشكل مفصلي وهام حتى لاتتوقف الحياة، وليس رفع الحظر عن الأنشطة الترفيهية.

خامسًا: لم تراعي أمريكا دعوات منظمة الصحة العالمية، بضرورة إعادة فتح المجال الاقتصادي تدريجيًا، تبعًا لكل دولة وسيطرتها على الوباء، وهي الحالة التي لا تدخل ضمنها الولايات المتحدة، كالصين مثلًا، التي تمر فيها أيام دون أن تسجل أي إصابة جديدة بالفيروس.

* البيت الأبيض يسحب نفسه من معركة حكام الولايات

وعن هذا علقت الدكتورة ديبورا بيركس، منسقة برنامج الاستجابة الحكومية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالبيت الأبيض، في مؤتمر صحفي: "لقد طلبنا من كل حاكم اتباع الإرشادات، فكل حاكم يمكنه أن يقرر بنفسه ما إذا كان قد وصل إلى مرحلة التخفيف المتوافقة مع الإرشادات أم لا"، وهو التصريح الذي يقول أن البيت الأبيض فضل التغاضي عن قرارات الحكام، وتمرير ها دون الدخول في معارك قانونية لترامب.

ووفقًا لنموذج معهد القياسات الصحية،فقد وصلت ولاية جورجيا إلى "ذروة الجائحة" المتوقعة من الوفيات اليومية في 7 أبريل الجاري، لكن النموذج ينص أيضًا على أنه لا ينبغي تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي حتى بعد 15 يونيو، وهو ما يعد مخالفة صريحة من حاكم جورجيا.

*زيادة جديدة في الإصابات

وقالت عالمة الأوبئة بولاية كارولينا الجنوبية "ليندا بيل" :"إن الولاية قد تشهد ارتفاعًا جديدًا في أعداد الإصابات وقد تسجل 750 حالة جديدة أسبوعيًا بحلول أوائل مايو".

ويظهر إن الرئيس الأمريكي ترامب عبر تصريحاته السابقة من رفع الحظر في وقت أبكر مما يراه الخبراء، وإعلانات حكام الولايات، تقود أمريكا دول العالم ربما إلى موجهة جديدة من التفشي الفيروسي، والتي قد يكون خطرها أعظم من الموجة السابقة.

ويتفق خبراء الصحة بالولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية من أن الرفع الجزئي للإغلاق العام، يجب أن يكون مقيدًا بانخفاض نسب الإصابة، حتى لا تضيع الجهود السابقة في الهواء.

كما يقول الخبراء، إن أمريكا بحاجة إلى زيادة قدرتها بسرعة على التوسع في اجراء الإختبارات والفحوصات للمواطنين للتأكد من خلوهم من الفيروس، ومع ارتفاع النسب يمكن الموافقة على إعادة فتح الاقتصاد بأمان دون إثارة موجة جديدة من العدوى.

* لاوعي... الأمريكيون يحتجون على الحظر الشامل باحتجاجات في الشوارع

وبدأ بعض الأمريكيين، بعد أكثر من شهر من عمليات الإغلاق والقيود وانتشار البطالة ، في الضغط من أجل إعادة فتح فوري للحركة العامة، في شكل احتجاجات في عدد من الولايات.

اتهم المتظاهرون الرئيس دونالد ترامب ، والمحافظين الجمهوريين و رجال الحزب الديمقراطيين ومسؤولي الصحة العامة بالحد من "حريتهم"، وليس أن القيود الصارمة في مصلحتهم و تهدف إلى وقف انتشار المرض بسرعة.

* مظاهرات ضد ترامب تدعو لرفع الحظر

في دنفر على سبيل المثال، احتجت مجموعة صغيرة من العاملين في مجال الرعاية الصحية بالوقوف أمام سياراتهم كشكل من أشكال الاحتجاج، ضد أوامر البقاء في المنازل.

لكن وفق تقرير سي إن إن، لا تمثل الاحتجاجات سوى جزء ضئيل من الناس ويبقى رأي الأغلبية بالبقاء في المنازل، وهذا ما يقوله، استطلاع رأي لمركز "بيو" ، الذي وجد أن 66٪ من البالغين في الولايات المتحدة، عبروا عن قلقهم من رفع الحكومة للقيود بسرعة كبيرة.

ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة الـ42 ألف، وأكثر من 784 ألف إصابة.

*كارثة خطة المناعة الجماعية

وفي ردٍ على إمكانية تنفيذ خطة المناعة الجماعية وإن بشكل غير معلن حذر العلماء من ذلك معتبرين أن ذلك قد يقود للكارثة، حيث حذر باحثو جامعة هارفارد من الرفع السريع لقيود الإغلاق والحظر، منبهين على أن فتح الاقتصاد، يلزمه صرامة في تطبيق التباعد الإجتماعي ورفع أرقام الفحص اليومية لـــ 500 ألف اختبار على الأقل، وليس ماهو قائم حاليًا من 150 ألفًا باليوم، بأقل من ألمانيا التي تتجاوز الـــ300 ألف فحص واختبار يومي، وإلا فلا يجب تخفيف الحظر مطلقًا.