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اقتصاد

الكويت تصدر آلية تطبيق الحزمة الاقتصادية لدعم القطاع الخاص في ظل كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:02 م
البنك المركزي الكويتي
البنك المركزي الكويتي
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وكالات
أعلن  محمد الهاشل، محافظ البنك المركزي الكويتي، اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2020، أنه تم إصدار آلية تطبيق الحزمة الاقتصادية لدعم القطاع الخاص خلال الفترة الحرجة الذي يمر بها الاقتصاد، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وقد أشار "الهاشل" في بيان رسمي، إلى أن البنوك ستقوم بتقديم تسهيلات ائتمانية للشركات والأفراد المتضررين لمدة 2 و 3 سنوات بنسبة فائدة تبلغ 2.5% على أن يتم إعفاؤها من تسديد الأقساط أول عام.

وسيتم تسديد القرض بدءا من العام الثاني حيث ستتحمل الدولة الفوائد والعوائد في العام الأول وسيتم اقتسامها مع الحكومة في العام الثاني على أن يتولى دفعها بالكامل في السنة الثالثة.
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