العقارات استثمارك الآمن في أزمة كورونا.. خبير: مخزن جيد للقيمة.. وتوفر عائدا مضمونا





وأضاف فكرى فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أن الوقت الحالى يشهد أفضل عروض من الشركات وتخفيضات كبيرة لنسبة المقدم لتصل إلى صفر فى بعض العروض ومدد سداد أطول وخصومات كبيرة على السداد الفورى وحتى سداد 50% من الشركات نظرا لوجود أزمة تواجهها الأسواق فى الوقت الحالى، وغالبا من يغتنم الفرصة سيكون فائزا بأفضل عرض وأفضل وضع للسداد، مقارنة بمن سيؤجل قرار الشراء لبعد فوات الأزمة.





وتابع، أن قرار الاحتفاظ بالكاش أو تحويل الأموال لذهب أو استثمارها فى عقار أو سيارة أو قطعة أرض "أصل يمكن استثماره أو تأجيره"، خاص بكل فرد ومرتبط باحتياجاته الأساسية ومدي قدرته على تلبيتها، ولكن فى حالة التوجه لشراء أصل أيا كان نوعه فهى فرصة استثمار ذهبية لن تعوض، لأن الأصول قيمتها ترتفع بعد مرور الأزمات وبعضها تتضاعف قيمته.





وأوضح، أن العقار دائما هو مخزن القيمة الأفضل للأموال خاصة فى بعض الأسواق العقارية المتميزة مثل مصر، التى يفضل أهلها العقارات كاستثمار طويل المدى أو كمجال لإدخار الأموال عن طريق سداد أقساط بدلا من إنفاق الدخل بالكامل بشكل مباشر، مضيفا أن فجوة العرض والطلب الدائمة بالقطاع العقارى تجعل العقار مخزن للقيمة آمن ويحافظ على قيمة الأصل بالمقارنة ببعض الاستثمارات التى تتأثر أكثر بمعدلات التضخم.

أكد المهندس علاء فكرى عضو شعبة الاستثمار العقارى نائب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن الاستثمار فى وقت الأزمات فى اقتناء الأصول يكون دائما هو الأفضل والأكثر أمنا للأموال بشكل عام.