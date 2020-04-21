جانتس يعرض على إيشل منصب مدير عام وزارة الجيش ومطالب بتعيين صالح سعد وزيرًا للأقليات بإسرائيل

اقترح بيني جانتس رئيس حزب "كاحوال لافان" تعيين مدير عام جديد لوزارة الجيش الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن جانتس اقترح تعيين قائد القوات الجوية السابق بالجيش الجنرال أمير إيشيل مديرًا عامًا لوزارة الجيش.





وأوضحت أن جانتس عرض على إيشل المنصب الجديد، وقال محيطه إنه لا يرفض المقترح وسيتخذ قراره في الأيام المقبلة.

يشار إلى أن المدير العام لوزارة الجيش اليوم هو الجنرال احتياط أودي آدم، الذي تم تعيينه في المنصب عام 2016.





وبحسب اتفاق الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي وقعه أمس غانتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيكون غانتس وزيرا للجيش في السنة الأولى ونصف للحكومة، قبل تعيينه رئيسا للوزراء.





وناشد رئيس الطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف اليوم الثلاثاء نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيني جانتس تعيين النائب السابق صالح سعد وزيرا لشؤون الأقليات.





وذكرت القناة 7 العبرية، أن عضو الكنيست رئيس حزب العمل عمير بيرتس عبر عن دعمه لتعيين سعد الذي ينتمي إلى حزبه.