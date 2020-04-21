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محافظات

مسحراتي بـ الكمامة .. حكاية دُمية تصدرت تريند السوشيال ميديا في الغردقة .. صور

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:01 م
مسحراتي بـ الكمامة
مسحراتي بـ الكمامة
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ابراهيم جادالله

على مدار الـ 48 ساعة الماضية ، اصبحت دمية على شكل "مسحراتى" معلقة فى أحد شوارع الغردقة أصبحت حديث السوشيال ميديا بمصر ليس بسبب كونها فكرة جديدة فقط ولكن الشكل التى تم تعليق به تلك الدمية فى الشارع والتى كانت سبب سخرية فى كافة ارجاء مصر وانهالت البوستات والتعليقات على صفحات مختلفة تسخر من الدومية .

يقول صالح جمعة صالح من ابناء مدينة الغردقة انه اعتاد فى شهر رمضان على تعليق زينة رمضان ولكن هذه المره قرر أن تكون الزينة مختلفة للخروج من الاجواء الكئيبة التى تسببت فيها أزمة كورونا خاصة وان مدينة الغردقة اصبحت بدون سياح وبالفعل قام بتصميم دومية على شكل مسحراتى وعلقها وسط الشارع وبالفعل اخرجت اغلب سكان الغردقة اللذين يمرون بالشارع من الاجواء الاكئيبة فالابتسامة كانت على وجه كل من يرى المسحراتى رغم اننى لم ارسم الوجه جيدا ولكن كان الجسد اقرب للحقيقة بشكل نسبي.

واضاف جمعة إن فكرة الدمية كانت سببها ايضا الحظر الذى سيمنع المسحراتى من الخروج لممارسة عمله في شهر رمضان مما دفعته لاستبداله بالمجسم، حتى يرى الناس المسحراتي يوميًا كما تعودوا كل شهر رمضان، لافتًا إلى أنه صنع المجسم بكامل هيئة المسحراتي، حيث ارتدى جلبابًا وأمسك بالعصا والطبلة.

واضاف جمعة أن هناك سماعات بالمسحراتى سيبث أيضًا القرآن الكريم قبل أذان المغرب، والأغاني الوطنية ليلًا، لتشجيع أهالي المنطقة في ساعات الحظر، وبث روح الوطنية فيهم وبعد انتشار الموضوع الى اسوشيال ميديا وضع صاحب الفكرة كمامة على المسحراتى. 

فيما انهالت بوستات وتعليقات السخرية على طريقة تعليق المسحراتى فكانت:  "مسحراتي مشنوق"، وتم الحكم عليه بالإعدام في زمن كورونا، وكان البوست الاكثر تفاعلا هو أن "الناس فى مصر بتعلق زينة رمضان فى الغردقة علقوا رمضان نفسه" ومنهم من علق مسحراتى مشنوق واخرون كتبوا"العيال التوتو متعديش من الشارع هو ده المسحراتى بتعانا فى زمن كورونا".

مسحراتي بـ الكمامة .. حكاية دُمية تصدرت تريند السوشيال ميديا في الغردقة .. صور
مسحراتي بـ الكمامة .. حكاية دُمية تصدرت تريند السوشيال ميديا في الغردقة .. صور
مسحراتي بـ الكمامة .. حكاية دُمية تصدرت تريند السوشيال ميديا في الغردقة .. صور
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