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فن

نشرة الفن.. القصة الكاملة لـ حنين حسام من لايكي وتيك تك للقبض عليها.. محمد الشرنوبي يؤجل زفافه.. رقصة داليا البحيري

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:11 م
شيرى نبيل
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي :

نشرت الفنانة عبير صبرى صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".


حل الفنان محمد الشرنوبي ضيفا على برنامج on set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي، على قناة ON، ليصرح بأنه كان من المفترض أن يكون موعد حفل زفافه الشهر المقبل، لكن تم تأجيله لأجل غير مسمى، بسبب منع التجمعات والأفراح، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهرت داليا البحيرى وهي ترقص مع ابنتها وهم يرتدون نفس الملابس في أجواء عائلية وعلى ألحان أغنية "الدنيا ربيع" للراحلة سعاد حسني.

أعلن المغنى الإنجليزى سام سميث أنه بنسبة  "100%" أصيب بفيروس كورونا ولكنه لم يتعرض للفحص خلال إصابته بالمرض، حيث أوضح المغني أنهم أصيبوا بالمرض في وقت سابق لكنهم بقوا في المنزل بعد التشخيص الذاتي وسمحوا لأنفسهم بالتعافي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " nme".

ألقت أجهزة وازرة الداخلية، القبض على حنين حسام لقيامها ببث فيديو تحرض فيه على الفسق والفجور، وكانت الأجهزة الأمنية، فحصت فيديو لفتاة تدعى "حنين" قامت ببثه على موقع تيك توك وأثار الفيديو غضبا كبيرا بين متابعى البرنامج خلال اليومين الماضيين.

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