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محافظات

بعد الزحام الشديد.. نائب رشيد ينظم عمليات صرف معاش تكافل وكرامة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:06 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
شهدت عمليات صرف معاش تكافل وكرامة بمركز رشيد ازدحامًا شديدا وسط حالة من الهلع والرعب سادت بين الأهالى خشية من تفشى وباء فيروس كورونا بينهم خاصة بعد أن تميز مركز ومدينة رشيد بأنه الوحيد على مستوى محافظة البحيرة الذى لم تظهر فيها أي حالات إصابة ولا اشتباه.

وقام النائب محمد عباسى عضو مجلس النواب بالمشاركة فى تنظيم إجراءات صرف معاشات تكافل وكرامة  لكسر حدة الزحام وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية و رجال الشرطة وشباب حزب حماة الوطن خشية على أرواح المواطنين من انتقال عدوى وباء كورونا خاصة بين كبار السن.

وبدأت مكاتب البريد والبنوك اليوم الثلاثاء بمحافظة البحيرة أعمالها لصرف معاشات تكافل وكرامة للمستحقين والتى تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة مساء وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة وبتعاون المجتمع المدني.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على  الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أبريل الجاري مشيرًا الى توفير أماكن انتظار للتيسير علي أصحاب المعاشات لتفادي التكدس والزحام.
بعد الزحام الشديد.. نائب رشيد ينظم عمليات صرف معاش تكافل وكرامة
بعد الزحام الشديد.. نائب رشيد ينظم عمليات صرف معاش تكافل وكرامة
بعد الزحام الشديد.. نائب رشيد ينظم عمليات صرف معاش تكافل وكرامة
بعد الزحام الشديد.. نائب رشيد ينظم عمليات صرف معاش تكافل وكرامة
بعد الزحام الشديد.. نائب رشيد ينظم عمليات صرف معاش تكافل وكرامة
بعد الزحام الشديد.. نائب رشيد ينظم عمليات صرف معاش تكافل وكرامة
بعد الزحام الشديد.. نائب رشيد ينظم عمليات صرف معاش تكافل وكرامة
بعد الزحام الشديد.. نائب رشيد ينظم عمليات صرف معاش تكافل وكرامة
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