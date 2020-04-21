زحام المواطنين أمام مكاتب البريد لصرف مستحقات الكرامة بإسنا جنوب الأقصر.. فيديو وصور

شهدت عدد من مكاتب البريد بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، مع بدء أول أيام صرف معاش تكافل وكرامة، تزاحمًا من المواطنين، على الرغم من التحذيرات الشديدة بعدم التزاحم ومنع التكدس أمام مكاتب البريد منعا لانتشار فيروس كورونا.

وتزاحم أصحاب معاش تكافل وكرامة، مع ظهور الطوابير وتواجد كبار السن من أصحاب المعاشات، وارتفاع درجات الحرارة.



