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محافظات

زحام المواطنين أمام مكاتب البريد لصرف مستحقات الكرامة بإسنا جنوب الأقصر.. فيديو وصور

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:04 م
صدى البلد
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شمس يونس
شهدت عدد من مكاتب البريد بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، مع بدء أول أيام صرف معاش تكافل وكرامة، تزاحمًا من المواطنين، على الرغم من التحذيرات الشديدة بعدم التزاحم ومنع التكدس أمام مكاتب البريد منعا لانتشار فيروس كورونا.
 
وتزاحم أصحاب معاش تكافل وكرامة، مع ظهور الطوابير  وتواجد كبار السن من أصحاب المعاشات، وارتفاع درجات الحرارة.

وناشد المواطنون، الأجهزة المختصة وأهل الخير والمؤسسات الخيرية والأحزاب السياسية والمجموعات الشبابية، لتوفير عدد من المظلات والكراسي أمام مكاتب البريد لحمايتهم من حرارة الشمس، والتنظيم خارج مكتب البريد لتسهيل عملية صرف المعاش لعدم التزاحم والتكدس.
زحام المواطنين أمام مكاتب البريد لصرف مستحقات الكرامة بإسنا جنوب الأقصر.. فيديو وصور
زحام المواطنين أمام مكاتب البريد لصرف مستحقات الكرامة بإسنا جنوب الأقصر.. فيديو وصور
زحام المواطنين أمام مكاتب البريد لصرف مستحقات الكرامة بإسنا جنوب الأقصر.. فيديو وصور
زحام المواطنين أمام مكاتب البريد لصرف مستحقات الكرامة بإسنا جنوب الأقصر.. فيديو وصور
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