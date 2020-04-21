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اقتصاد

عن بعد.. السعودية تنفذ أكثر من 3400 خدمة خلال أسبوعين بسبب كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:55 م
الهيئة السعودية للمواصفات
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
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وكالات
واصلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهودها في خدمة المستفيدين من المستهلكين والتجار والمستوردين، إذ أسفرت جهودها خلال الأسبوعين الماضيين عن تقديم أكثر من 3400 خدمة في مجال اختبار المنتجات، أو إصدار شهادات المطابقة وتراخيص استخدام علامة الجودة.

وقامت فرق العمل بالهيئة خلال الأسبوعين الماضيين باختبار وفحص (101) عينة في مختبراتها بمدينة الرياض وفرعيها بالمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أنها أصدرت (1197) ترخيصًا باستخدام بطاقات استهلاك الطاقة المختلفة، منها (748) ترخيصًا للأجهزة المنزلية، و(324) ترخيصًا للإطارات، و(57) ترخيصًا للمركبات الخفيفة الجديدة، إلى جانب (22) ترخيصًا للمحركات الكهربائية.

كما أصدرت الهيئة (46) ترخيصًا باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه، كذلك تم منح تراخيص جديدة لعدد (5) منشآت باستخدام علامة الجودة السعودية، فيما تم استقبال (17) طلبًا إلكترونيًا جديدة لمنشآت ترغب في الحصول على العلامة.

وفي مجال المطابقة، أصدرت هيئة المواصفات (3) شهادات مطابقة لاعتماد الطراز، شهادتين لشارة المطابقة الخليجية، إلى جانب (30) تراخيصًا باستخدام شعار البلاستك القابل للتحلل، وتضمنت جهود الهيئة أيضًا خلال الأسبوعين الماضيين إصدار (125) شهادة اعتراف بشهادة الـ IECEE .

كما تلقت الهيئة خلال الأسبوعين الماضيين (1027) استفسارًا عبر البريد الإلكتروني، و(584) اتصالًا هاتفيًا عبر الرقم الموحد، فيما تم الرد على (336) استفسارًا واردًا لوحدة فحص السيارات.

وأعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في وقت سابق عن استمرار تقديم خدماتها للمستفيدين عبر عدد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن تنفيذها عن بعد وعلى مدار الساعة دون الحاجة لمراجعة مقراتها ومكاتبها المختلفة، مبينةً أن قنوات التواصل مع مركز المستفيدين متاحة عبر الهاتف الموحد 920009085 أو البريد الإلكتروني [email protected] .
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