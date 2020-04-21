بدعم من بوتين.. مفاجأة روسية بعد استخدام دواء جديد لكورونا

ذكر العالم بجامعة بيروجوف الروسية، ألكسندر تشوتشالين، اليوم الثلاثاء، أن استخدام الهيليوم وأكسيد النتريك (أول أكسيد النيتروجين) في العلاج من فيروس كورونا المستجد يعطي نتائج إيجابية، وفق ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.





وقال "تشوتشالين "، "لدينا خبرة صغيرة مع فيروس كورونا المستجد، لقد بدأنا للتو في استخدام الخليط، نحن نشرف الآن على المرضى الأوائل الذين يتلقون هذا الخليط.. لأول مرة في العالم، يتم استخدام الهيليوم وأكسيد النيتريك معًا ... هناك بالفعل نتائج".





وأوضح كبير الاختصاصيين أنه يتم استخدام الهيليوم وأكسيد النيتريك منذ فترة طويلة لعلاج المرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي.





كان تشوتشالين تحدث يوم الإثنين الماضي، إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن جدوى استخدام أكسيد النيتريك لعلاج جلطات الدم في أنسجة الرئة لدى المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.