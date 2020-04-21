الإصابات تتعدى 23 ألف حالة.. أفريقيا تسجل 1158 وفاة بكورونا

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره فى دول القارة الأفريقية حيث سجلت القارة 23،505 إصابة بالفيروس ووفاة 1,158 حالة وتعافى 5833 حالة وذلك وفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.





يأتى ذلك فى الوقت الذي اتخذت فيه دول القارة الأفريقية مزيدا من الإجراءات الاحترازية، منها غلق المساجد ودور العبادة ومنع النشاطات الجماعية فى شهر رمضان مع استمرار تعليق الطيران الدولى وغلق حدود البلاد.



