AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإصابات تتعدى 23 ألف حالة.. أفريقيا تسجل 1158 وفاة بكورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:10 م
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
Advertisements
أمينة الدسوقى
يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره فى دول القارة الأفريقية حيث سجلت القارة 23،505 إصابة بالفيروس ووفاة 1,158 حالة وتعافى 5833 حالة وذلك وفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

يأتى ذلك فى الوقت الذي اتخذت فيه دول القارة الأفريقية مزيدا من الإجراءات الاحترازية، منها غلق المساجد ودور العبادة ومنع النشاطات الجماعية فى شهر رمضان مع استمرار تعليق الطيران الدولى وغلق حدود البلاد.

وعالميا وصلت عدد الاصابات بفيروس كورونا إلى 2503412 حالة حول العالم ووصول الوفيات حول العالم ل 171809 وفاة ، وتعافى 659462 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. تعرف على الدول الأفريقية المصابة بـ كورونا.. كارثة متوقعة حال اجتياح الفيروس القارة

بالأرقام.. تعرف على عدد الإصابات بكورونا فى أفريقيا

أرقام مرعبة.. فرانس برس تكشف حصيلة وفيات كورونا في أوروبا

هذه الدول لم تسجل وفيات بفيروس كورونا رغم وجود إصابات.. تعرف عليها

بعد تسجيل 13814 إصابة.. الخريطة الكاملة لانتشار فيروس كورونا في أفريقيا.. مستند

كندا تسجل 1359 إصابة و89 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

قرار من النائب العام بشأن حنين حسام صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا".. تفاصيل

طقوس غريبة.. هذه القبيلة تخلع 4 أسنان للطفل فى مرحلة المراهقة.. شاهد

الرقابة الإدارية تضبط وكيل قانوني ومالكى شركة عقارات لعرضهم رشوة على مسئول بـ كهرباء الشيخ زايد

الاكتفاء بعمل البحث للخريجين.. وزير التعليم العالي يطمئن طلاب السنوات النهائية

تريند الفن | القبض على حنين حسام بسبب فيديو على TikTok.. علاقة الراقصة كيتى برأفت الهجان.. إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية.. وإصابة سام سميث بفيروس كورونا

ننشر أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21-4-2020

AdvertisementS

بعد القبض عليها.. تعرف على مصير اليوتيوبر حنين حسام صاحبة فيديو افتحى الكاميرا

أول تعليق من وزير التعليم على تعطل منصة امتحان أولى ثانوي: لا داعي للقلق فنحن نختبر الشبكات

الاكتفاء بعمل البحث للخريجين.. وزير التعليم العالي يطمئن طلاب السنوات النهائية

بعد تعطل منصة الامتحان اليوم.. التعليم تصدر بيانا عاجلا لطمأنة طلاب أولى ثانوي

بعد القبض عليها.. القصة الكاملة لـ حنين حسام من لايكي وتيك توك إلى الحبس

بسنت يوسف خبيرة الفلك تكشف موعد انتهاء كورونا وشكل العالم بعد الأزمة.. فيديو

القبض على حنين حسام بتهمة التحريض على الفسق والفجور

حاربونا في الخليج .. ضاحي خلفان يتوعد بسحق هذه الدول

تقرير بريطاني : تعاليم الإسلام تساعد المسلمين على الوقاية من كورونا

احسب قيمة مرتبك بعد ضريبة الدخل الجديدة

بعد القبض عليها.. جامعة القاهرة توضح موقفها من التحقيق مع حنين حسام

وزير المالية: 363 مليار جنيه للتعليم و258 مليارا للصحة في الميزانية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع حلول شهر رمضان .. طريقة تحضير الدوم في المنزل

الإصابات تتعدى 23 ألف حالة.. أفريقيا تسجل 1158 وفاة بكورونا

روتين يومي.. قناع سحري للقضاء على مشكلات البشرة الدهنية