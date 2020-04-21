ترامب يوجه وزيري الخزانة والطاقة بوضع خطة لدعم صناعة النفط والغاز الأمريكية

تعرضت الشركات الأمريكية - خاصة في قطاع البترول - لضربة قوية بسبب انهيار أسواق النفط خلال الأسبوع الماضي ، حيث أدى الوباء العالمي إلى انخفاض كبير في أسعار النفط الخام حول العالم.





وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب معلقا على الأزمة "لن نخذل صناعة النفط والغاز الأمريكية العظيمة أبدًا، لقد أمرت وزير الطاقة ووزير الخزانة بصياغة خطة ستوفر الأموال بحيث يتم تأمين هذه الشركات والوظائف المهمة جدًا لفترة طويلة في المستقبل ! " وفقا لما أعلنه على حسابه عبر تويتر.





اقرأ أيضا |