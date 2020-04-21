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أخبار العالم

ترامب يوجه وزيري الخزانة والطاقة بوضع خطة لدعم صناعة النفط والغاز الأمريكية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:08 م
ترامب
ترامب
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على صالح
تعرضت الشركات الأمريكية - خاصة في قطاع البترول - لضربة قوية بسبب انهيار أسواق النفط خلال الأسبوع الماضي ، حيث أدى الوباء العالمي إلى انخفاض كبير في أسعار النفط الخام حول العالم.

وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب معلقا على الأزمة "لن نخذل صناعة النفط والغاز الأمريكية العظيمة أبدًا، لقد أمرت وزير الطاقة ووزير الخزانة بصياغة خطة ستوفر الأموال بحيث يتم تأمين هذه الشركات والوظائف المهمة جدًا لفترة طويلة في المستقبل ! " وفقا لما أعلنه على حسابه عبر تويتر.

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وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أعلن فيه زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنه سيكون هناك اتفاق بين المشرعين على تمويل مكافحة الوباء، ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون بشأن الإجراءات الاقتصادية للحد من الأزمة في وقت لاحق اليوم.
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