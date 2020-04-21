أمير رمسيس عن وضع السينما بعد انتشار كورونا: البشر قبل كل شيء

كشف المخرج أمير رمسيس، عن مقترحاته فى الوقت الحالي للسينما فى ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال فى تصريحات لـ"صدى البلد": "لا أظن أن هناك ما هو أثمن من حياة الإنسان، أؤمن بأهمية السينما كأي صناعة في حياتنا وليست رفاهية في رأيي و أن كان الوضع الحالي يفترض أن ننتظر و نتريث حتى نضمن الحفاظ على حياة البشر قبل أي شيء، ربما كانت صناعة أفلام منزلية بشكل ما دون استخدام عدد كبير من الصناع ( سينما الموبايل او غيرها ) متنفس للضرورة و لكن لا أتخيل في مثل هذه الظروف أن ينزل مواطن لمكان تصوير يضم مائة أو مائتين شخص.

وعلى الجانب الآخر انتهي أمير من تصوير فيلم "حظر تجول"، ويتتبع قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجول بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويشارك في بطولة الفيلم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، وS Productions وTeam One Productions وThe Cell Post-production، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.