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اقتصاد

الإسكان: انخفاض سعر الحديد 4% والأسمنت 2.5% خلال مارس 2020

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:04 م
مواد بناء
مواد بناء
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آمنة عبدالعظيم

نشرت وزارة الإسكان عبر موقعها الالكترونى نشرة أسعار مواد البناء لشهر مارس الماضي، والذي شهد تغير سعر الحديد الصلب بالتراجع نحو 400 جنيه للطن ليسجل 9600 جنيه مقارنة بــ10 آلاف جنيه خلال شهر فبراير، بنسبة انخفاض 4% تقريبا.

وكذا تراجع سعر الأسمنت بشكل طفيف نحو 2.5% ليسجل 780 جنيه للطن من نوع الأسمنت بورتلاندى المعبأ خلال شهر مارس، بدلا من 800 جنيه خلال فبراير ويناير الماضيين.

بينما لم يتغير سعر الأسمنت البورتلاندى الأبيض الذى سجل 2400 جنيه للطن وهو نفس سعره منذ بداية العام الجارى 2020 بدون أى تغيير بين شهور يناير وفبراير ومارس.

وكذا لم يتغير سعر المتر المكعب من الخرسانة الجاهزة بحسب موقع الوزارة ونشرة احتياجات مواد البناء الشهرية التى تصدرها ، واستمر سعر المتر عند 725 جنيه.

file:///C:/Users/lenovo/Downloads/Documents/637206596077792526.pdf

وللتعرف على أسعار كافة مواد البناء وفقا لتحديثات الوزارة يمكن الرجوع للرابط السابق.
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