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محافظات

لمواجهة كورونا.. محافظ الشرقية يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية بمصانع العاشر من رمضان

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:57 م
جولة محافظ الشرقية
جولة محافظ الشرقية بمصانع العاشر من رمضان
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محمد الطحاوي

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحدى القلاع الصناعية والتي تعمل في مجال تصنيع السجاد والموكيت الميكانيكي وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بها وتشجيعا للاستثمار ودفع عجلة الإنتاج.


أشاد المحافظ خلال زيارته للمصنع بما شاهده من وجود أجهزة الكشف الحراري وتوافر مستلزمات التعقيم والتطهير وإلزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والقفازات والسترات المعقمة والعمل وفق ورديات تسمح  بتواجد آمن للعمالة والالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية.


أجري المحافظ حوارا مع العمال للتعرف منهم علي عدد ساعات العمل واماكن اقامتهم مؤكدا أن الدولة حريصة علي الحفاظ علي صحتهم وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لذلك لاستمرارهم في أداء عملهم لزيادة الإنتاج وتحسين مستوي الاقتصاد.


أكد محافظ الشرقية أن مدينة العاشر من رمضان تعد أكبر قلعة صناعية بمصر وتضم أكثر من ١٨٣٣ مصنعا وشركة ويعمل بها أكثر من ٣٥٣.١٦٥ عامل،  مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لخلق بيئة استثمارية صالحة للاستثمار وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية الصحية للعاملين للحفاظ علي صحتهم باعتبارهم  الركيزة الأساسية لدفع عجلة العمل والإنتاج.


شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة العاشر من رمضان تفقد احد المصانع الكبري والتي تعمل في مجال إنتاج جميع أنواع الكوالين والأبواب المصفحة  وأجهزة الإنذار والمراقبة.


واستمع المحافظ  إلي شرح موجز حول الإجراءات التي اتخذتها إدارة المصنع  لمواجهة "فيروس كورونا المستجد" حيث قامت بتشكيل فريق طبي جاهز للتعامل مع أي أحداث طارئة، كما قامت بعمل توعية لكافة الموظفين والعمال للتعريف بالفيروس وأخطاره وطرق الوقاية منه وتطبيق البروتوكولات الطبية، المتوافقة مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية،  وتعقيم المصنع بشكل يومي وتحقيق التباعد الإجتماعي ومتابعة خط سير وتحركات العاملين بداية من دخولهم من ابواب المصنع مرورا بخطوط الإنتاج بالإضافة إلى خضوع العاملين لإجراء الكشف الحراري.


وجه محافظ الشرقية الشكر لأصحاب المنشآت الصناعية والغذائية بمدينة العاشر من رمضان لإلتزامهم بإتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا واتباع معايير السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

لمواجهة كورونا.. محافظ الشرقية يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية بمصانع العاشر من رمضان
لمواجهة كورونا.. محافظ الشرقية يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية بمصانع العاشر من رمضان
لمواجهة كورونا.. محافظ الشرقية يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية بمصانع العاشر من رمضان
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