تواجد أمني مكثف بقرية بلمشط بالمنوفية استعدادا لوضعها تحت الحجر.. صور





وشهدت القرية، إصابة 16 مواطنا من الأهالي بفيروس كورونا المستجد مما أدي لحالة من الخوف والفزع بين الأهالي خوفا من تفاقم الأزمة.





وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قد انتقل اليوم في زيارة سريعة للقرية للاطمئنان على الأحوال بها وتفقد حالة الأهالي والعمل علي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي الفيروس .





وكانت قد سادت حالة من الخوف والرعب بين الأهالي عقب إعلان أعداد المصابين الذي تجاوز ال15 مصابا مما أدي لانتشار الرعب والهلع بين الأهالي.

تشهد قرية كفر بلمشط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية تواجدا أمنيا مكثفا من قبل رجال الشرطة استعدادا لبدء فرض الحظر علي المناطق المصابة بفيروس كورونا بالقرية.