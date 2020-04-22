خبير عقاري: 590 مليار جنيه خسائر تأخير استكمال إجراءات تقنين وضع الأراضي

أكد الخبير العقاري حسام نور، أهمية الإسراع فى تنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقنين الوضع للأراضى التى تم تحديدها وتغيير نشاطها وفقا لقرارات إعادة تحديد الكردون الفترة الماضية.





وأوضح، في تصريحات له، أن هذا التوجه له الكثير من المميزات سواء على مستوى المستثمرين أو الاقتصاد الوطني، ويسهم فى تحقيق ايرادات للدولة تم تقديرها بـ 590 مليار جنيه فى المتوسط، ولابد من سرعة تفعيل قرارات التقنين.





وأشار، إلى أن بعض الأراضى قد يتم تحويلها لعقارات بشكل مخالف مما ينتج مناطق عشوائية جديدة.





وأوضح أن أجهزة المدن لم تنفذ قرارات التقنين حتى الان، مؤكدًا أن جهاز الشروق علق تلقي طلبات التقنين خوفًا من التزاحم وحتى لا ينتشر فيروس كورونا، رغم إمكانية تلقى الطلبات الكترونيا.