دعاء عريبي :توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في طنطا

قامت دعاء عريبي أمينة الشئون السياسية والبرلمانية بحزب الحرية المصري بمحافظة الغربية، بتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في مدينة طنطا والقرى المجاورة لها؛ المتضررة بسبب أزمة فيروس كورونا.





كما قامت بدعم الحجر الصحي الموجود بالمدينة الجامعية بمنطقة سبرباي بطنطا بعدد من كراتين المواد الغذائية والكحول والمطهرات والكمامات.





وكانت عريبي، قد قامت بتوفير ٣٦ طن من الكلور المركز، يتم استخدامها في أعمال التطهير والتعقيم التي تقوم بها أجهزة المحافظة علي مستوى المراكز والمدن والأحياء والقرى للمنشآت الحكومية والمساجد والشوارع ومواقف السيارات وكافة أماكن تواجد المواطنين.





وقالت عريبي؛ إن توفير الكلور وكراتين المواد الغذائية، يأتي في إطار مساعدة الدولة والوقوف بجانبها لمواجهة فيروس كورونا؛ وناشدت المواطنين بمساعدة الدولة في مواجهة خطر فيروس كورونا، من خلال تقديم ما يلزم حتى نهاية الأزمة، مضيفة أن ذلك هو أقل ما يمكن تقديمة للدولة والوقوف بجانبها.





وأضافت أن الحكومة تعمل بكفاءة كبيرة على إدارة الأزمة ومواجهة كورونا وما اتخذته القيادة السياسية من إجراءات شديدة لحماية المصريين من الإصابة بالعدوى لقت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق لدى الشعب المصرى؛ وأضافت علينا الاستفادة من تجارب الدول التي شهدت إصابات عديدة، خلال الأيام الماضية، لعدم تكرار الأخطاء التي تسببت في زيادة انتشار الفيروس.





وأشارت إلى أن المواطنين عليهم دور كبير في مواجهة الفيروس، وذلك من خلال مساعدة الحكومة بالالتزام بتنفيذ القرارات.