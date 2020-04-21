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أخبار البلد

أخبار البلد.. القوات المسلحة توجه ضربات للمجرمين.. والرقابة تشن حملات للمخالفين

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:04 م
صدى البلد
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محمد زهير
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال التقرير الآتي:


تواصل قوات حرس الحدود جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على جميع الاتجاهات الإستراتيجية. 


تواصل هيئة الرقابة الإدارية جهود مكافحة الفساد بتنفيذ عدة ضربات متنوعة للمتاجرين بوظائفهم، حيث ألقت الهيئة القبض على مدير عام إدارة تنفيذ الطرق بمديرية طرق محافظة دمياط، عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين المُسند اليهم تنفيذ بعض أعمال الرصف بنطاق المحافظة، وذلك مقابل قيام الأول بتسهيل إجراءات صرف المستخلصات المالية لمستحقات المقاول عن تلك الأعمال.


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات قطاع التشييد والبناء، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، الثلاثاء، لمتابعة تدبير الاحتياجات العاجلة لوزارة الصحة والسكان من المستلزمات الطبية، وتحديد الأسبقيات بالنسبة للجهات التابعة للوزارة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء.


أمر النائب العام بالتحقيق مع الفتاة المدعوة حنين حسام، فيما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وستعلن النيابة العامة عما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها. 


أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية على التزام مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 على استيفاء النسب الدستورية لمُخصصات الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى.


وجه فيروس كورونا ضربة قاصمة للعالم وخاصة بريطانيا، التي تحولت من تجربة مناعة القطيع إلى الإغلاق التام بعد تفشي الوباء في جميع أنحاءها وأصاب عشرات الآلاف داخل المملكة المتحدة، وكان من بينهم الأقليات التي شكلت نسبة كبيرة من بين الإصابات؛ ولكن الأمر الذي أثار الاستغراب هو أن المناطق التي يقطنها أعدادا كبيرة من المسلمين كانت الأقل تضررا بالفيروس المستجد، ولهذا السبب تساءل تقرير عما إذا كان السر في ذلك هو عادات المسلمين التي يمارسونها باستمرار على مدار يومهم.
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