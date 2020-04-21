خلال اتصال هاتفي .. بوتين وأردوغان يبحثان تطورات كورونا ووضع سوريا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عددا من القضايا كان على رأسها الوضع في سوريا، وتطورات فيروس كورونا المستجد.





ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الكرملين قوله في بيان: "تبادل الرئيسان الروسي والتركي وجهات النظر حول الوضع في سوريا بالتفصيل، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بمنطقة خفض التصعيد بإدلب، وكذلك البروتوكول الإضافي لمذكرة سوتشي بتاريخ 17سبتمبر 2018، الذي اعتمد في موسكو في 5 مارس".





وأضاف الكرملين: "كما تطرق الطرفان إلى مجموعة من القضايا المتعلقة بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد".





وأكد أن البلدين على استعداد لزيادة الجهود المشتركة في مكافحة العدوى، بما في ذلك من خلال وزارات الصحة والجهات ذات الصلة، فضلا عن مواصلة التنسيق بين مسؤولي البلدين لضمان عودة مواطني روسيا وتركيا إلى أوطانهم.