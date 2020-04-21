حظر إقامة الشوادر أمام المحال التجارية في دمياط

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، قرارا بشأن حظر إقامة شوادر أو إشغالات أمام المحال التجارية والمنشآت و غيرها من الأماكن العامة بجميع مراكز ومدن المحافظة.





وجاء في القرار، أنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره تقرر منع إقامة الشوادر كما اعتاد أصحاب المحال أمام المحال التجارية خلال شهر رمضان وذلك لحين صدور إشعار آخر.





وأشارت "عوض" إلى أن الوضع الصحى با لمحافظة مستقر نظرا رتفاع حالات الشفاء من الفيروس وخروج 67 حالة من مستشفى العزل من أبناء محافظة دمياط مما يشير لاستقرار الوضع في دمياط.





وطالب أهالى دمياط باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية والالتزام بقرارات الغلق والحظر حتى تمر الأزمة بسلام.

