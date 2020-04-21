أبو العينين: المناطق الاقتصادية أيقونة الاستثمار في العالم.. ومنطقة قناة السويس مهيأة لتكون عاصمة اقتصادية

أبو العينين:

لابد من عودة المزايا والحوافز لمنطقة قناة السويس

نحتاج إلى سياسات جديدة لخلق التخصص الإنتاجي وتوطين الصناعات بالمحافظات

يجب أن تكون السياسات والتشريعات على قدر طموحات القيادة السياسية









محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية، إن التشريعات الجديدة يجب أن تستهدف دعم التنمية والاستثمار بالمحافظات والأقاليم التنموية الواعدة، مشيرا إلى أن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الذى استهدف تنمية منطقة قناة السويس وتحفيز الاستثمار فيها لتصبح المنطقة عاصمة اقتصادية جديدة لمصر هو من أرقى تشريعات الاستثمار. قال النائبعضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية، إن التشريعات الجديدة يجب أن تستهدف دعم التنمية والاستثمار بالمحافظات والأقاليم التنموية الواعدة، مشيرا إلى أن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الذى استهدف تنمية منطقة قناة السويس وتحفيز الاستثمار فيها لتصبح المنطقة عاصمة اقتصادية جديدة لمصر هو من أرقى تشريعات الاستثمار.









محمد أبو العينين، أن رفع تنافسية منطقة قناة السويس، وتشجيع المزيد من الاستثمارات فيها؛ يتطلب إعادة النظر فى هذا القانون، وإعادة ما كان به من مزايا وحوافز ألغتها القوانين السابقة. وأضاف النائب، أن رفع تنافسية منطقة قناة السويس، وتشجيع المزيد من الاستثمارات فيها؛ يتطلب إعادة النظر فى هذا القانون، وإعادة ما كان به من مزايا وحوافز ألغتها القوانين السابقة.









كان ذلك أثناء كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الضرائب العقارية.









وأكد " أبو العينين "، أن منطقة قناة السويس من أكثر المناطق الواعدة على مستوى العالم، فهى تقع على قناة السويس التي تعد منها 20% من تجارة العالم، ويمر منها 18 ألف سفينة سنويًا، وتخدمها 6 موانئ محورية، وتقع فى بالقرب من أسواق 100 دولة تربطها بمصر اتفاقات تجارة حرة.









وأضاف أن القانون المنظم لها عندما تصــدى للبيروقراطية، وجعل للمنطقة نظامًا خاصًا للإدارة الجمركية وللإدارة الضريبية، ومعدل ضريبة 10% على أرباح الشركات، وعلى دخول الأفراد و5% على رواتب العاملين، مع عدم خضوع المنطقة لأي نوع آخر من الرسوم أو الضرائب المباشرة أو غير المباشرة، مشيرًا إلى أنه تم الرجوع عن هذه المزايا فى القوانين اللاحقة.









وألمح أبو العينين إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة هي أيقونة جذب الاستثمار فى العالم، موضحا أنه يوجد بالعالم أكثر من 5400 منطقة منها 2543 منطقة بالصين و373 بالهند و262 بأمريكا و47 بكوريا وأفريقيا بها 237 منطقة.









وأضاف أن منطقة قناة السويس مؤهلة لتصبح مركز Hub للاستثمار والإنتاج للتصدير لأسواق أكثر من 100 دولة في أوروبا وأفريقيا والمنطقة العربية، ويمكن أن تصبح مركزًا لتوطين جزء من سلاسل الإمداد العالمية التي تسعى للخروج من الصين.









وطالب أبو العينين بالعودة إلى قانون المنطقة وما كان به من المزايا والحوافز، وأن تعفى مصانع المنطقة ومنشآتها الإنتاجية بل وكل مصانع مصر من الضريبة العقارية، كما دعا إلى خفض الأعباء التى تتحملها الصناعة لأنها طوق النجاة التي تحقق الاكتفاء الذاتي، وتخلق فرص العمل، وتدفع الصادرات، وتوطن التنمية، وتقود النمو.









وأكد أهمية التوجه وضع السياسات والتشريعات التى تشجع على خلق التخصص الإنتاجى، وأن تتوطن الصناعات فى المحافظات طبقا لمواردها البشرية والطبيعية وإنشاء المدن الصناعية المتحصصة، وتشجيع الدول الصديقة على إنشاء مدن صناعية متخصصة لشركاتها فى منطقة قناة السويس على غرار المنطقتين الصينية والروسية.









وقال محمد أبو العينين إن القيادة السياسية لديها طموحات كبيرة وهي تسابق الزمن وتروج للاستثمار في كل مكان، لكن لابد أن تكون السياسات والتشريعات على ذات طموح القيادة السياسية، ولابد من قرارات جريئة لخفض تكاليف الإنتاج والاستثمار وتسويق فرص الاستثمار المتاحة.